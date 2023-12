Këtu janë zhvillimet më të fundit në lidhje me Palestinën

Një ekip i OBSH-së që vizitoi Spitalin Al-Shifa në qytetin e Gazës e përshkroi situatën si “një skenë të plotë tmerri”.

Më shumë gra dhe fëmijë u vranë në Gaza në 40 ditë sesa numri i përgjithshëm i civilëve në luftën në Ukrainë, thotë kreu i agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë.

Ministri izraelit i mbrojtjes paralajmëroi Hezbollahun se ushtria e tij mund të “kopjojë dhe ngjisë” atë që po i bën Hamasit në Gaza në Liban.

Senatori me ndikim amerikan Lindsey Graham thotë se Izraeli do të duhet të pranojë një zgjidhje me dy shtete nëse dëshiron të normalizojë lidhjet me vendet arabe, përfshirë Arabinë Saudite.

Sipas dy burimeve egjiptiane të sigurisë, Izraeli dhe Hamasi janë të hapur për një armëpushim të ri dhe lirim të pengjeve, megjithëse mbeten mosmarrëveshje se si do të zbatohej. /mesazhi