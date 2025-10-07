KFOR-i kryen me sukses ushtrimin “Shpëtim i Shpejtë”

Ushtarët e misionit KFOR të udhëhequr nga NATO nga Komanda Rajonale Perëndimore (RC-W) dhe Ekipet e Monitorimit Ndërlidhës (LMT) kanë kryer ushtrimin “Shpëtim i Shpejtë”.
Sipas njoftimit të KFOR-it, një togë italiane nga Batalioni Kinetik RC-W, duke vepruar si Forca e Reagimit të Shpejtë (QRF), simuloi një skenar krize për të rikuperuar dhe evakuuar personelin polak të KFOR-it të caktuar në LMT. Ushtrimi testoi aftësitë teknike, koordinimin dhe përshtatshmërinë e njësive të përfshira.
“”Shpëtimi i Shpejtë” është pjesë e një orari të vazhdueshëm ushtrimesh të hartuara për të forcuar ndërveprimin dhe për të ruajtur gatishmërinë për t’iu përgjigjur në mënyrë efektive situatave emergjente në të gjithë zonën e operacioneve” thuhet në njoftim.
KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij, bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999, për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.
KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Sundimit të Ligjit të Bashkimit Evropian në Kosovë (EULEX) në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë.