KFOR-i përfundon rotacionin e forcave rezervë

Trupat italiane nga rezervat e KFOR-it, mbrëmjen e së shtunës, përfunduan dislokimin e tyre.

Ato do të zëvendësohen nga rezervat që nisen nga Greqia dhe Bullgaria.

Reparti përbëhet nga Regjimenti i 5-të i Këmbësorisë i Brigadës AOSTA, dhe nga personeli shtesë i Karabinierisë Italiane.

“Batalioni do të vendoset në Camp Villaggio Italia për disa muaj. Ajo do të kryejë një sërë aktivitetesh, duke përfshirë patrullimet, dhe do të përdoret në përgjigje të çdo zhvillimi përkatës të situatës së sigurisë”, shkruan në komunikatë.