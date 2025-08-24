KFOR-i tregon se në sa raste intervenojë nga ajri për shuarjen e zjarreve nëpër Kosovë

Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR ka dhënë detaje për intervenimet që ka bërë në disa komuan për shuarjen e zjarreve pas kërkesës së institucioneve
Ndihma e KFOR-it ka përfshirë aktivitete vëzhguese si dhe ndërhyrje të drejtpërdrejta në terren. Në veçanti, Task Forca Ajrore e SHBA-ve, e caktuar në Komandën Rajonale Lindje të KFOR-it, ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në shuarjen e zjarreve duke kryer disa operacione nga ajri.
“Në komunën e Gjakovës, më 18 gusht, ekuipazhi kreu 12 hedhje uji gjatë një periudhe pesë orëshe. Në komunën e Kamenicës, më 11 gusht, u përgjigj 11 herë gjatë një fluturimi gjashtë orësh. Në Mitrovicë, më 26 korrik, u realizuan 18 operacione ajrore për shuarjen e zjarreve gjatë një periudhe katër orëshe, ndërsa në Drenas, më 25 korrik, pati plot 39 ndërhyrje gjatë një periudhe prej 20 orësh. KFOR-i mbetet i gatshëm, brenda mundësive dhe kapaciteteve të tij, të ofrojë mbështetje në parandalimin dhe menaxhimin e situatave emergjente në Kosovë”, thuhet nga KFOR-i.
Javën që lëmë pas Kosova është përballë me zjarre në disa zona, ku përveç zjarrve në fusha e pyeje janë djegur edhe shtëpi. Situata ditëve të fundit është përmirësuar dhe kjo ndodhë edhe falë reshjeve të shiut.