KFOR zhvillon marshime të vështira malore në Kosovë, rrit gatishmërinë e trupave

Trupat e KFOR, të angazhuara në Komandën Rajonale Perëndim (RC-W), kanë zhvilluar një sërë marshimesh të vështira malore në terrenin e thepisur të Kosovo, duke arritur në lartësitë që mbikëqyrin kampin “Camp Villaggio Italia” në Peja.
Sipas njoftimit, këto ushtrime kanë për qëllim rritjen e ndërveprueshmërisë dhe gatishmërisë së njësive, duke siguruar që ato të jenë të përgatitura për të reaguar në çdo moment kur kërkohet. Përmes aktiviteteve të tilla, personeli i KFOR-it ruan nivel të lartë të vetëdijes situative në terren.
“KFOR-i vazhdon zbatimin e mandatit të tij, i cili buron nga Rezoluta 1244, me synim garantimin e një ambienti të sigurt për të gjithë qytetarët dhe lirinë e lëvizjes në gjithë territorin. Në përmbushjen e këtij misioni, KFOR bashkëpunon ngushtë me Policinë e Kosovës dhe EULEX, sipas roleve të tyre përkatëse si reagues të sigurisë”.