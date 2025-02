KGM Actyon është “rivali i ri i SUV-ëve” dhe vjen me 161 kuaj fuqi

KGM Actyon i ri, një version i markës koreane, ka bërë debutimin e tij evropian në panairin e makinave në Bruksel.

Actyon fillimisht do të ofrohet me një motor 1.5-litërsh me katër cilindra benzinë me turbocharged, i cili prodhon 161 kuaj fuqi dhe 207 lb ft çift rrotullues.

Ai ka një kuti ingranazhesh automatike me gjashtë shpejtësi, me burim nga firma japoneze Aisin.

Brenda, ai ka ekrane info-argëtimi dhe instrumentesh dixhitale 12.3 inç.

KGM duhet të konfirmojë ende nëse do të pasojnë motorë të tjerë.

Actyon do të mbërrijë në Evropë së shpejti, ndërsa çmimet dhe specifikimet janë ende të pakonfirmuara.