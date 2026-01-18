Kievi: Moska planifikon të lëshojë deri në 1 000 dronë në ditë këtë vit

Federata Ruse planifikon të rrisë ndjeshëm prodhimin duke parashikuar të lësjojë deri në 1 000 dronë në ditë mbi Ukrainë deri në vitin 2026, deklaroi komandanti i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës, Oleksandr Syrsky.
Sipas Syrsky, ”nuk ka shenja se rusët po përgatiten për bisedime paqeje”.
“Përkundrazi, po dëshmojmë një rritje të armiqësive, të numrit të grupeve sulmuese armike dhe një rritje të prodhimit të armëve, raketave dhe dronëve” shton ai.
Aktualisht, armiku prodhon 404 Shaheed të llojeve të ndryshme çdo ditë. Dhe planet e tij përfshijnë një rritje” të lëshimeve të dronëve, specifikoi ai.