Kievi: Zelensky pritet të takohet me Erdoganin pas bisedimeve me Putinin

Sipas ministrit të Jashtëm të Ukrainës, Volodymyr Zelensky pritet të takohet me homologun e tij turk Rexhep Tajip Erdogan pas takimit të sotëm të Erdogan me presidentin rus Vladimir Putin në Soçi.

“Jam i bindur se, bazuar në rezultatet e bisedës së Erdogan me Putin, do të ketë kontakte mes Presidentit Erdogan dhe Presidentit Zelenskyy”, tha Dmytro Kuleba.

Putin ritheksoi pas takimit me presidentin turk se Rusia do të ishte gati të rikthehej në marrëveshjen e grurit të Detit të Zi pasi të përmbushen të gjitha marrëveshjet që kanë të bëjnë me marrëveshjen.

Moska u tërhoq nga marrëveshja e grurit në korrik, duke thënë se sanksionet ekonomike perëndimore po pengonin eksportet e saj të ushqimit dhe plehrave dhe se nuk po shkonte mjaftueshëm grurë ukrainas në vendet në nevojë.

Marrëveshja u krijua për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës globale të ushqimit që OKB-ja tha se ishte përkeqësuar nga pushtimi i Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar.

Rusia dhe Ukraina janë të dyja ndër eksportuesit kryesorë në botë të grurit.