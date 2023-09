Kim Jong-un: Do t’i thellojmë marrëdhëniet me Kinën dhe Rusinë

Parada ushtarake shënoi 75-vjetorin e themelimit të Koresë së Veriut. Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, ka thënë me atë rast se do të thellonte marrëdhëniet me Kinën dhe Rusinë.

Udhëheqësi i Koresë së Veriut mori pjesë në paradën e mesnatës në sheshin Kim Il Sung në Phenian të premten, ku morën pjesë delegacioni kinez dhe diplomatë rusë, njoftoi sot Agjencia Qendrore e Lajmeve Koreane (KCNA).

Ngjarja përfshinte “forca paraushtarake” nga kryeqyteti Pheniani, sipas mediave shtetërore, dhe jo ushtarë të ushtrisë së rregullt.

Kim Jong-un u takua me një delegacion kinez të kryesuar nga Liu Guozhong, nënkryetar i Këshillit të Shtetit, vizita e dytë e tillë nga zyrtarët e lartë të Pekinit në gjashtë javët e fundit.

Në aktivitet morën pjesë edhe diplomatë rusë, si dhe një ansambël ushtarak rus i këngëve dhe valleve që mbërriti në Phenian.

Kim u takua me Liu dhe delegatë të tjerë kinezë përpara paradës, ku ata shkëmbyen mendime mbi “intensifikimin e mëtejshëm të koordinimit dhe bashkëpunimit të shumëanshëm” midis vendeve.

Presidenti rus Vladimir Putin i dërgoi liderit të Koresë së Veriut një mesazh për të shënuar përvjetorin, në të cilin bëri thirrje për “zgjerimin e lidhjeve dypalëshe në të gjitha aspektet”.

Kim Jong-un pritet të udhëtojë në Rusi këtë muaj për t’u takuar me Putinin për të diskutuar dërgesat e armëve në Moskë. /koha