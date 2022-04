Kim Jong-un zotohet ta rrisë arsenalin bërthamor të Koresë së Veriut – VIDEO

Parada, e cila u mbajt për ta shënuar përvjetorin e themelimit të forcave të armatosura, shfaqi gjithashtu raketa balistike ndërkontinentale të ndaluara (ICBM), shkruan BBC-ja të martën.

Në mars, Koreja e Veriut testoi ICBM-në e saj më të njohur për herë të parë që nga viti 2017.

Kjo ngjalli kritika nga komuniteti ndërkombëtar, i cili dënoi veprimin.

SHBA-ja gjithashtu vendosi disa sanksione ndaj vendit pas këtij testimi. ICBM-të janë armë bërthamore, të cilat zgjerojnë rrezen e sulmit të Koresë së Veriut deri në territorin e SHBA-së. /koha

North Korea will speed up development of its nuclear arsenal, leader Kim Jong Un said while overseeing a huge military parade that displayed intercontinental ballistic missiles and other weapons, state media reports https://t.co/MZuiQ7U72R pic.twitter.com/iHuAZGZfvQ

— Reuters (@Reuters) April 26, 2022