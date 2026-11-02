Kina bën thirrje për dialog në Lindjen e Mesme, u kërkon palëve të shmangin veprimet ushtarake

Ministri i Jashtëm kinez, Wang Yi, bëri thirrje të hënën për dialog për zgjidhjen e konfliktit të zgjeruar në Lindjen e Mesme, duke u kërkuar të gjitha palëve të veprojnë me përgjegjësi dhe të përmbahen nga veprime të mëtejshme ushtarake, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë një takimi me zëvendëssekretarin e Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Bagheri, në Pekin, Wang tha se lufta është zgjatur dhe është përhapur përtej rajonit, sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme kineze.
Ai theksoi se dialogu dhe negociatat mbeten e vetmja mënyrë për t’i dhënë fund konfliktit.
“Të gjitha palët duhet të veprojnë me përgjegjësi ndaj popullit dhe historisë së tyre, duke shkuar drejt një qëllimi të përbashkët dhe duke u fokusuar në një zgjidhje politike me një frymë racionale dhe pragmatike, në vend që të përdorin sërish forcën”, tha ai.
Wang ripohoi gatishmërinë e Kinës për të çuar përpara nismat e Presidentit Xi Jinping që synojnë lehtësimin e tensioneve rajonale dhe të punojnë me të gjitha palët për të rivendosur paqen.
Ai tha se marrëdhëniet midis Pekinit dhe Teheranit janë zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme pavarësisht nga turbulencat ndërkombëtare, duke i shërbyer interesave të të dy vendeve dhe duke reflektuar aspiratat e Jugut Global për unitet dhe bashkëpunim më të madh.
Wang shprehu gjithashtu mbështetjen për përpjekjet e Iranit për të mbrojtur sovranitetin dhe sigurinë e tij, duke u zotuar për të forcuar më tej lidhjet dypalëshe.
Nga ana e tij, Bagheri tha se Teherani nuk do të bëjë kompromis për mbrojtjen e sovranitetit, sigurisë kombëtare ose integritetit territorial të tij, sipas transmetuesit shtetëror iranian IRIB.
“Irani nuk do të bëjë asnjë kompromis në këtë drejtim,” theksoi ai.
Bagheri i përshkroi sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit dhe vrasjen e liderit suprem të vendit dhe anëtarëve të familjes së tij si “krime të paharrueshme”, duke i karakterizuar ato si krime lufte.
Ai paralajmëroi gjithashtu për pasojat e asaj që ai e quajti luftënxitës dhe ekspansionizëm i SHBA, duke argumentuar se një luftë kundër një qytetërimi nuk mund të ketë sukses dhe do të prishë ekonominë globale.