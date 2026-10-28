Kina dënon sulmet ndaj objektivave civile në Arabinë Saudite dhe bën thirrje për dialog

Kina përsëriti sot kundërshtimin e saj për sulmet ndaj objektivave civile, përfshirë aeroportet, mes sulmeve nga grupi Huthi i Jemenit ndaj Arabisë Saudite, duke bërë thirrje për dialog dhe negociata për të zgjidhur mosmarrëveshjet, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Guo Jiakun tha se “Pekini është thellësisht i shqetësuar për tensionet e vazhdueshme rajonale në Lindjen e Mesme dhe kundërshton sulmet ndaj objektivave civile, siç janë aeroportet e aviacionit civil”.
Kina u bëri thirrje palëve relevante të zgjidhin mosmarrëveshjet përmes dialogut dhe negociatave për të ndihmuar në rivendosjen e paqes dhe qetësisë në Lindjen e Mesme në një kohë sa më të shpejtë.
Huthit pretenduan të martën se kanë nisur sulme ndaj objektivave të shumta në Arabinë Saudite duke përdorur raketa balistike dhe dronë, përfshirë Ministrinë saudite të Mbrojtjes dhe aeroportin ndërkombëtar “Abha”.