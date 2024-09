Kina dhe Japonia arrijnë “konsensus” për mbetjet bërthamore të trajtuara

Kina tha sot se ka arritur “konsensus” me Japoninë për mbetjet bërthamore të trajtuara të lëshuara nga Tokioja në dete nga centrali bërthamor jofunksional i Fukushimës, transmeton Anadolu.

“Pala japoneze e ka bërë të qartë se do të përmbushë me zell detyrimet e saj sipas ligjit ndërkombëtar, do të bëjë çdo përpjekje për të shmangur ndikimet negative mbi njerëzit dhe mjedisin dhe do të vazhdojë të kryejë vlerësime të ndikimit në mjedisin detar dhe ekologjinë detare”, tha Ministria e Jashtme kineze në një deklaratë.

Pekini kishte vendosur një ndalim të përgjithshëm për importet e ushqimeve të detit nga Japonia pasi Tokioja filloi të lëshonte ujin radioaktiv në det vitin e kaluar në gusht.

Konsensusi u arrit pasi Japonia ra dakord të lejojë vendet e palëve të treta të bashkohen me aktivitetet e monitorimit për shkarkimin e mbetjeve bërthamore të trajtuara, shtoi ministria.

Megjithatë, Pekini tha se “kundërshtimi i fortë” i tij ndaj shkarkimit të ujërave të zeza bërthamore “nuk ka ndryshuar”.

Kina dhe vende të tjera e kishin kundërshtuar fuqimisht lëshimin e ujit radioaktiv në det nga Japonia.