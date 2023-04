Kina ecën para me zgjerimin më të madh të arsenalit bërthamor

Kina po ecën përpara me zgjerimin më të madh ndonjëherë të arsenalit të saj bërthamor, duke modernizuar pengesën atomike duke pasur parasysh çdo konflikt të ardhshëm me Shtetet e Bashkuara, thonë ekspertët.

Grupi i ekspertëve SIPRI vlerëson se Kina ka një rezervë prej rreth 350 koka bërthamore – të vogla në krahasim me Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë.

Por ajo po rritet me shpejtësi dhe mund të ketë 1500 koka luftarake deri në vitin 2035, sipas një vlerësimi të Pentagonit të publikuar në nëntor.

“Kina duket se nuk është më e kënaqur me vetëm disa qindra armë bërthamore për të garantuar sigurinë e saj”, tha për AFP Matt Korda, nga Federata e Shkencëtarëve Amerikanë.

Që nga testi i saj i parë bërthamor në 1964, Kina ka qenë e kënaqur me ruajtjen e një arsenali relativisht modest dhe ka pohuar se nuk do të jetë kurrë e para që do të përdorë armë bërthamore në një konflikt. /mesazhi