Kina i kërkon Izraelit të ndalë zgjerimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar

Ministri kinez i Punëve të Jashtme, Wang Yi, ka kërkuar nga Izraeli të ndalë “vendosjen e detyruar” të vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe ka bërë thirrje për rihapjen e plotë të pikave të hyrjes në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Gjatë një takimi në Baku të Azerbajxhanit, në margjinat e samitit të shtatë të CICA-s, Wang i tha presidentit izraelit, Isaac Herzog, se Pekini e konsideron çështjen palestineze “padrejtësinë më të madhe historike të këtij shekulli” dhe zgjidhjen me dy shtete si rrugën e duhur për zgjidhjen e saj.
Ai e përshkroi situatën aktuale në rajon si të tensionuar dhe shtoi se paqja dhe qetësia mbeten ende larg arritjes.
Kryediplomati kinez tha se përparësia urgjente është rihapja e plotë e hyrjes në Gaza, për të parandaluar që dy milionë banorët e saj të përballen me një katastrofë të mëtejshme humanitare. Ai gjithashtu i bëri thirrje Izraelit të ndalë dhe të përmbysë procesin e zgjerimit të vendbanimeve në Bregun Perëndimor.
Wang tha gjithashtu se Pekini është i gatshëm të bashkëpunojë me Izraelin për të çuar përpara bashkëpunimin dypalësh dhe për të forcuar mbështetjen e publikut për marrëdhëniet mes dy vendeve.
Ai theksoi se viti 2027 do të shënojë 35-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike dhe 10-vjetorin e krijimit të partneritetit të tyre gjithëpërfshirës inovativ.
Wang tha se çështja palestineze qëndron në rrënjë të konfliktit në Lindjen e Mesme, duke shtuar se si izraelitët, ashtu edhe palestinezët kanë të drejtë të jetojnë në paqe dhe të krijojnë shtetet e tyre të pavarura.
Ai tha se Kina beson se angazhimi i vazhdueshëm për paqen dhe respektimi i “drejtimit të duhur” të zgjidhjes me dy shtete do të sjellin përfundimisht paqen që njerëzit e kanë pritur prej kohësh.
Në një takim të veçantë të enjten me ministren e Jashtme palestineze, Varsen Aghabekian Shahin, Wang tha se Kina mbështet “fuqishëm” “çështjen e drejtë të popullit palestinez për rikthimin e të drejtave të tij legjitime kombëtare”.
“Nëse çështja palestineze nuk zgjidhet në mënyrë të drejtë, nuk mund të arrihet paqe dhe stabilitet i qëndrueshëm në Lindjen e Mesme”, tha ai.
“Çështja palestineze nuk duhet të lihet në harresë dhe bota nuk duhet të harrojë dy milionë palestinezët në Gaza, të cilët po luftojnë për mbijetesë në prag të vdekjes. Drejtësia mund të vonohet, por ajo nuk mungon kurrë”, shtoi ai.
Ai theksoi se Kina do të “vazhdojë të qëndrojë në anën e drejtësisë ndërkombëtare dhe të kombeve të shtypura, si dhe të ngrejë zërin për çështjen e drejtë të Palestinës në platformat shumëpalëshe”.
Që nga tetori i vitit 2023, ofensiva ushtarake e Izraelit në Gaza, e mbështetur nga SHBA-ja, ka vrarë më shumë se 74.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 175.000 të tjerë, sipas ministrisë. Ofensiva ka shkatërruar gjithashtu 90% të infrastrukturës së Gazës.
Sulmet e forcave izraelite dhe të kolonëve ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin Lindor, janë intensifikuar gjithashtu që nga ajo kohë.