Kina kërkon negociata mbi “sanksionet më të ashpra” të shefit të Thesarit të SHBA-së kundër Iranit

Kina të premten përsëriti thirrjen e saj për negociata midis SHBA-së dhe Iranit për t’i dhënë fund konfliktit, pasi sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent, njoftoi ato që i quajti “sanksionet më të ashpra në histori” kundër Teheranit, transmeton Anadolu.
“Kina gjithmonë beson se veprimet ushtarake, sanksionet, presioni nuk ndihmojnë në zgjidhjen e problemit, ato vetëm sa rrisin tensionet në situatën aktuale”, u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian.
Ai tha se veprime të tilla “nuk i përshtaten interesave të asnjë pale”.
“Ne i bëjmë thirrje palës përkatëse të zgjidhë mosmarrëveshjen aktuale përmes negociatave dhe dialogut”, u përgjigj Lin kur u pyet për sanksionet e reja të SHBA-së ndaj Iranit, të cilat Teherani i quajti “terrorizëm ekonomik”.
Sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent, tha të enjten se Washingtoni do të vendosë “sanksionet më të ashpra në histori” ndaj Iranit si pjesë e asaj që ai e quajti “izolimi më i madh ekonomik i koordinuar në historinë e botës”.
Ai tha për CNBC se SHBA-të “do të përdorin të gjithë fuqinë dhe forcën e tyre ndaj” atyre kombeve që gjenden duke transferuar para, duke blerë naftë ose duke bërë transport detar me Iranin.
Washingtoni do t’u thotë vendeve se janë “ose me ne ose kundër nesh”, tha Bessent.
Megjithatë, Lin tha se Kina – ekonomia e dytë më e madhe në botë dhe një nga importuesit më të mëdhenj të naftës iraniane – “kundërshton çdo sanksion të paligjshëm dhe të njëanshëm pa autorizimin e OKB-së”.
“Kina shpreson që të gjitha palët të marrin përgjegjësinë për të zgjidhur çështjet aktuale përmes zgjidhjes politike”, shtoi ai.