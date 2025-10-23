Kina kritikon BE-në për sanksionet e reja ndaj Rusisë

Kina të enjten kritikoi ashpër Bashkimin Evropian (BE) për sanksionet e reja ndaj Rusisë, duke theksuar se dialogu dhe negociatat janë “e vetmja mënyrë e qëndrueshme” për të dalë nga lufta Rusi-Ukrainë, transmeton Anadolu.
Kina e kundërshton “me vendosmëri” këtë vendim dhe paraqet “protesta serioze ndaj palës së BE-së”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Guo Jiakun, në një konferencë për shtyp në Pekin.
BE-ja më herët të enjten miratoi paketën e saj të 19-të të sanksioneve ndaj Rusisë, duke synuar sipas saj, “bankat ruse, bursat e kriptovalutave, (dhe) subjektet në Indi dhe Kinë, ndër të tjera”.
“Siç e kemi theksuar në shumë raste, Kina nuk është krijuesja e krizës aktuale, as palë në të”, tha Guo.
“Kina është e përkushtuar për të nxitur bisedimet për paqe, nuk i ka ofruar kurrë armë vdekjeprurëse asnjë pale në konflikt dhe ka ushtruar eksport të rreptë mbi artikujt me përdorim të dyfishtë”, tha ai, duke i kërkuar BE-së të “ndalojë së bëri problem Kinën, të ndalojë së minuari interesat e Kinës”.
Më tej ai shprehu se “Kjo nuk është e favorshme për zhvillimin e shëndoshë dhe të qëndrueshëm të lidhjeve Kinë-BE”.
SHBA-ja të mërkurën vendosi gjithashtu sanksione të reja ndaj dy kompanive më të mëdha të naftës ruse, Rosneft dhe Lukoil, duke përmendur “mungesën e angazhimit serioz” të Moskës ndaj procesit të paqes për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
“Shtrëngimi dhe presioni mbi të tjerët nuk do të zgjidhin asnjë problem”, tha Guo.
Miliona janë vrarë, plagosur ose zhvendosur gjatë më shumë se tre viteve të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës.