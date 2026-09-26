Kina kundërshton SHBA-në për Iranin dhe Kubën në fjalimin e saj në OKB

Kina kundërshtoi Shtetet e Bashkuara në fjalimin e saj në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së të shtunën, duke thënë se sovraniteti i vendeve në Gjirin Persik duhet të respektohet dhe duke i kërkuar “vendit përkatës” të ndalojë kërcënimin ndaj Kubës dhe të heqë bllokadën ndaj saj.
Zëvendëspresidenti Han Zheng nuk e përmendi SHBA-në me emër në komentet e tij. SHBA-të kanë nisur një fushatë presioni mbi Kubën që kryesisht ka bllokuar arritjen e naftës në ishull. Lufta e SHBA-së kundër Iranit filloi me sulmet SHBA-Izrael në shkurt.
Komentet ishin në kontrast të thellë me miqësinë e mirë të shfaqur më parë këtë javë në Shtëpinë e Bardhë, ku Presidenti Donald Trump përshëndeti udhëheqësin kinez Xi Jinping me mbikalime ushtarake dhe në një darkë shtetërore luksoze.
“Vendet e mëdha duhet të kenë përgjegjësi të veçanta për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare dhe duhet të marrin iniciativën në zbatimin e rregullave, në mbështetjen e sundimit të ligjit dhe në bërjen e asaj që është e drejtë”, tha Han.
“Kina është e mendimit se sovraniteti dhe siguria e vendeve në Lindjen e Mesme, përfshirë Gjirin, duhet të respektohen”, shtoi ai.
Trump e paralajmëroi Xi- në kundër ofrimit të mbështetjes për Iranin gjatë bisedimeve në Uashington dhe mori garanci se Kina nuk do ta bënte këtë, tha të premten ambasadori i SHBA-së në Kinë.
Paralajmërimi pasoi raportimet se Pekini i kishte furnizuar Iranit me raketa mbrojtëse ajrore nga supi dhe se Teherani kishte gjetur mënyra për të shmangur sanksionet mbi shitjet e naftës me ndihmën e Kinës.
Lidhur me Kubën, Han tha: “Kina i kërkon vendit përkatës që të ndalojë menjëherë përdorimin e kërcënimit me forcë kundër Kubës dhe të heqë menjëherë e plotësisht bllokadën dhe sanksionet kundër Kubës.”
Rrjeti elektrik i Kubës pësoi një kolaps total në fillim të këtij muaji, duke e zhytur kombin në errësirë dhe duke lënë miliona njerëz pa energji elektrike, ndërsa SHBA-të vazhdojnë bllokadën e tyre.
Sistemi i vjetëruar i gjenerimit të energjisë në Kubë ka qenë nën presion të rëndë nga mungesa e karburantit dhe infrastruktura e rrënuar për vite me radhë, por një bllokadë e naftës e imponuar nga SHBA-të që filloi në janar ka përkeqësuar ndërprerjet e energjisë dhe ka çuar në rënie të shpeshta të rrjetit.
Han e përdori gjithashtu fjalimin për ta portretizuar Kinën si një partnere të besueshme në skenën globale dhe një mbrojtëse të palëkundur të vendeve në zhvillim.
“Kina mendon se të gjitha vendet, të mëdha apo të vogla, janë anëtarë të barabartë të bashkësisë ndërkombëtare dhe se çështjet botërore duhet të trajtohen nga të gjithë përmes konsultimeve”, tha Han.