Kina premton financim prej 50 miliardë dollarësh për Afrikën

Presidenti i Kinës, Xi Jinping, premtoi më shumë se 50 miliardë dollarë financim për kontinentin afrikan dhe njoftoi ngritjen e lidhjeve me të gjitha vendet anëtare në “nivel strategjik”, raporton Anadolu.

“Qeveria kineze do të sigurojë 360 miliardë juanë (50.7 miliardë dollarë) mbështetje financiare për vendet afrikane gjatë tri viteve të ardhshme”, tha Xi në Samitin e 9-të të Forumit për Bashkëpunimin Kinë-Afrikë (FOCAC) në Pekin.

Pekini është nikoqir i mbledhjes më të madhe diplomatike me udhëheqës dhe përfaqësues të afro 53 vendeve afrikane që marrin pjesë në samitin treditor që filloi të mërkurën. Xi tha se marrëdhëniet e Kinës me kombet afrikane janë “tani në më të mirën në histori”.

“Me rritjen e saj të ardhshme si synim”, tha Xi në samit, “unë propozoj që marrëdhëniet dypalëshe midis Kinës dhe të gjitha vendeve afrikane që kanë lidhje diplomatike me Kinën të ngrihen në nivelin e marrëdhënieve strategjike”.

Duke iu referuar premtimeve për financim të ri, udhëheqësi kinez tha se më shumë se gjysma e 50 miliardë dollarëve do të jenë kredi ndërsa gati 11 miliardë dollarë do të jepen në lloje të ndryshme grantesh. Ai gjithashtu përfshin 10 miliardë dollarë investime përmes firmave kineze, tha 71-vjeçari Xi, i cili gjithashtu udhëheq Partinë Komuniste të Kinës.

– 10 fusha të “Planit të Veprimit”

Në Planin e Veprimit të miratuar në samitin e Pekinit, Xi njoftoi 10 fusha ku Kina do të bashkëpunojë dhe do të punojë me vendet afrikane në avancimin e përbashkët të “modernizimit që është i drejtë, i barabartë, i hapur, fitues, miqësor ndaj mjedisit, që përmban diversitet dhe gjithëpërfshirje dhe i mbështetur me paqe dhe siguri”.

Përveç kësaj, ai tha se Kina do të jetë partnere me kontinentin afrikan në bashkëpunimin e zinxhirit industrial, zhvillimin e gjelbër si dhe sigurinë e përbashkët. Samiti i FOCAC është mbajtur çdo tre vjet që nga viti 2000 kur u themelua.

Xi u takua gjithashtu me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, i cili gjithashtu mori pjesë në samit.

“Kina nuk kërkon interes egoist në Afrikë dhe nismat dhe veprimet e reja të bashkëpunimit të shpallura në FOCAC kanë për qëllim të gjitha ‘turbokarikimin’ e zhvillimit të vendeve afrikane dhe përmirësimin e jetës për popullin afrikan”, i tha Xi Guterresit.

Udhëheqësi kinez i tha shefit të organizatës botërore se Kina është “e gatshme” të punojë më ngushtë me OKB-në për të mbështetur së bashku përpjekjet e Afrikës për paqe, stabilitet, zhvillim dhe prosperitet. Në 22 vitet e fundit që nga viti 2000 kur u krijua FOCAC, Kina ka ndërtuar rreth 100 mijë kilometra autostrada dhe 10 mijë kilometra hekurudha në Afrikë.

Përveç kësaj, Kina ka ndërtuar mbi 200 shkolla, mbi 130 spitale, gati 100 porte si dhe 50 stadiume në kontinent.

Sipas bazës së të dhënave të Qendrës së Politikave të Zhvillimit Global të Universitetit të Bostonit, huadhënësit kinezë kanë dhënë 1.306 kredi në vlerë prej 182,28 miliardë dollarësh për 49 qeveri afrikane dhe shtatë huamarrës rajonalë nga viti 2000 deri në vitin e kaluar.

Pekini themeloi gjithashtu Fondin e Zhvillimit Kinë-Afrikë në vitin 2006.