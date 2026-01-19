Kina regjistron shkallën më të ulët të lindjeve që nga viti 1949

Shkalla e lindjeve në Kinë ka rënë në nivelin më të ulët që nga themelimi i Republikës Popullore në vitin 1949, sipas një raporti të hënën, transmeton Anadolu.
Të dhënat zyrtare të publikuara nga Byroja Kombëtare e Statistikave treguan se lindjet ranë në 5.6 për 1.000 banorë vitin e kaluar, me numrin total të të porsalindurve që ranë në 7.9 milionë, një rënie e ndjeshme prej 1.6 milionësh dhe më e larta që nga viti 2020, raportoi Bloomberg.
Rënia e uli popullsinë e përgjithshme të Kinës me 3.4 milionë, duke shënuar rënien e katërt vjetore radhazi.
Shifrat i dhanë goditje përpjekjes së Pekinit për një shoqëri “miqësore ndaj fertilitetit” nën presidentin Xi Jinping, edhe pse autoritetet nxisin subvencione në para të gatshme, zgjatjen e lejes prindërore dhe stimuj të tjerë.
Kina gjithashtu regjistroi numrin e saj më të ulët të martesave që nga viti 1980 në vitin 2024, me vetëm 6.1 milionë çifte që lidhën kurorë, një rënie prej 20.5 për qind nga viti 2023 ndërsa shkalla e divorcit u rrit me 1.1 për qind.
Presionet demografike të vendit u thelluan ndërsa normat e ulëta të lindjeve vazhduan, të nxitura nga më pak gra në moshë lindjeje, së bashku me vonesën në martesë dhe prindërimin midis brezave të rinj për shkak të presioneve sociale dhe ekonomike.
Pekini ka zbatuar politika për të kundërshtuar rënien e normave të martesave dhe lindjeve, por ato ende nuk kanë treguar efekte të rëndësishme.
Popullsia e Kinës ishte 1.4 miliardë në vitin 2024, duke shënuar rënien e tretë vjetore radhazi që nga viti 2021.