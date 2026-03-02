Kina rikonfirmon mbështetjen për Iranin, kryediplomatët zhvillojnë bisedë telefonike

Kina rikonfirmoi mbështetjen e saj për Iranin gjatë një bisede telefonike midis ministrave të Jashtëm të Pekinit dhe Teheranit, të zhvilluar në sfondin e përshkallëzimit në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm kinez, Wang Yi, i tha homologut të tij iranian, Abbas Araghchi, se Pekini qëndron pranë Teheranit “në mbrojtjen e sovranitetit, sigurisë, integritetit territorial dhe dinjitetit kombëtar”.
Ai theksoi se Kina e mbështet Iranin në “ruajtjen e të drejtave dhe interesave të tij legjitime dhe të ligjshme”, sipas një deklarate të publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme të Kinës.
“Kina i ka bërë thirrje SHBA-së dhe Izraelit që të ndalojnë menjëherë operacionet ushtarake, të parandalojnë përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve dhe të ndalojnë përhapjen e konfliktit që mund të përfshijë të gjithë Lindjen e Mesme”, tha Wang.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë disa udhëheqës të lartë iranianë, përfshirë Udhëheqësin Suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Në përgjigje, Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe vendet rajonale të cilat janë shtëpia e aseteve amerikane.
Gjysmëhëna e Kuqe iraniane tha se numri i të vdekurve nga sulmet ajrore të SHBA-së dhe Izraelit që nga e shtuna është rritur në 555.