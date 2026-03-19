Kina vlerëson rolin e Turqisë, Arabisë Saudite dhe Katarit në armëpushimin Pakistan-Afganistan

Kina vlerësoi sot rolin e Turqisë, Arabisë Saudite dhe Katarit në armëpushimin midis Pakistanit dhe Afganistanit, transmeton Anadolu.
Duke përshëndetur armëpushimin e shpallur nga Islamabadi dhe Kabuli, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lin Jian tha se Pekini shpreson që të dy vendet “do të qëndrojnë të qeta, do të ushtrojnë përmbajtje, do të rifillojnë bisedimet e paqes sa më shpejt të jetë e mundur, do të arrijnë armëpushim gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në një datë të hershme, do të trajtojnë siç duhet dallimet dhe mosmarrëveshjet përmes dialogut dhe së bashku do t’i mbajnë të dy vendet dhe rajonin të qetë dhe të qëndrueshëm”.
“Kina vlerëson përpjekjet e bëra nga vendet përkatëse islamike”, tha Lin duke iu referuar rolit të luajtur nga Ankaraja, Riadi dhe Doha për të arritur armëpushimin. Ai tha se Kina ka “ndërmjetësuar midis palëve përmes kanaleve të veta dhe është e gatshme të vazhdojë të luajë rol konstruktiv në këtë përpjekje”.
Pakistani tha të mërkurën se “përkohësisht” e ka ndaluar “operacionin e saj ushtarak” në Afganistan për festën muslimane të Bajramit, pas kërkesave nga Turqia, Arabia Saudite dhe Katari.
Më vonë, zëdhënësi i qeverisë afgane, Zabihullah Mujahid njoftoi një ndalim të përkohshëm të operacioneve të saj përpara Fitër Bajramit, duke përmendur vullnetin e mirë dhe kërkesat nga Arabia Saudite, Turqia dhe Katari.
Marrëdhëniet midis Afganistanit dhe Pakistanit janë përkeqësuar në javët e fundit ndërsa tensionet kufitare u përshkallëzuan, duke shkaktuar viktima dhe dëme materiale. Që nga fundi i shkurtit, përleshjet ndërkufitare kanë vrarë të paktën 107 persona nga të dyja palët, përfshirë 13 ushtarë dhe pesë civilë në Pakistan, me një ushtar ende të zhdukur.
Autoritetet afgane raportojnë se 13 ushtarë dhe 76 civilë janë vrarë në Afganistan, duke përjashtuar viktimat e fundit nga sulmi i së hënës.
Misioni i Ndihmës i OKB-së në Afganistan raportoi 76 vdekje civile dhe 213 plagosje në Afganistan midis 26 shkurtit dhe 16 marsit, duke përjashtuar incidentin në Spitalin e Trajtimit të Varësisë “Omid” në Kabul të hënën vonë, në të cilin zyrtarët afganë pretendojnë se 408 persona u vranë nga sulmet ajrore pakistaneze.
Islamabadi akuzon Afganistanin për strehimin e grupeve militante anti-pakistaneze, gjë që Kabuli e mohon.