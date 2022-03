Kinë, rrëzohet avioni i China Eastern Airlines me 133 pasagjerë – VIDEO (Kujdes!)

Një avion i kompanisë China Eastern Airlines me 133 pasagjerë në bord është rrëzuar në Rajonin Autonom Guangxi Zhuang në jug Kinës, njoftoi media lokale, transmeton Anadolu Agency (AA).

Sipas raportimeve, avioni i pasagjerëve të tipit “Boeing 737” që shkonte nga Kunming, qendra e provincës Yunnan, për në Guangzhou, qendra e provincës Guandong në lindje, u rrëzua në një zonë malore në Rajonin Autonom Guangxi Zhuang.

Një zjarr ka shpërthyer në zonën ku u rrëzua avioni, ndërsa ende nuk është raportuar për viktima. /aa

A Boeing 737 just crashed in southern China. This was one of the last moment recorded on the plane. maybe the only moment. Viewers’ discretion advised. pic.twitter.com/rzdRpNBEem

The first minutes after the Boeing 737 crash in southern China. Video published by eyewitnesses. pic.twitter.com/jWdgiq9iSH

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) March 21, 2022