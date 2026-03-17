Kishat gjermane humbasin mbi 1 milion anëtarë në vitin 2025

Dy kishat më të mëdha të krishtera në Gjermani regjistruan një rënie të anëtarësisë me rreth 1.13 milionë persona në vitin 2025, duke shënuar një tjetër vit me humbje të konsiderueshme për institucionet tradicionale fetare të vendit, transmeton Anadolu.
Kisha Katolike humbi rreth 550.000 anëtarë, duke e çuar numrin e përgjithshëm në 19.22 milionë, që përfaqëson 23 për qind të popullsisë së Gjermanisë. Daljet nga kisha arritën në 307.117, pak më pak se një vit më parë. Kisha gjithashtu regjistroi 203.496 vdekje të anëtarëve gjatë vitit 2025.
Kisha Protestante përjetoi një rënie edhe më të madhe, duke humbur rreth 580.000 anëtarë dhe duke arritur në gjithsej 17.4 milionë anëtarë, një rënie prej 3,2 për qind krahasuar me vitin e kaluar. Daljet nga kisha mbetën rreth 350.000, afërsisht në të njëjtin nivel si një vit më parë, ndërsa kisha raportoi rreth 330.000 vdekje të anëtarëve.
Udhëheqësit e kishës pranuan se faktorë të ndryshëm kontribuojnë në këtë largim, megjithëse arsyet specifike nuk u detajuan në statistikat zyrtare. Heiner Wilmer, president i Konferencës së Ipeshkvijve Gjermanë, shprehu keqardhje për numrin e vazhdueshëm të lartë të largimeve nga kisha.
“Arsyet janë të ndryshme dhe megjithatë çdo largim nga Kisha na dhemb,” tha ai në një deklaratë.
“Pavarësisht të gjitha ndryshimeve, i inkurajoj të gjithë që të mos fusim kokën në rërë, por të shikojmë përpara dhe së bashku, në solidaritet ekumenik, të kërkojmë mënyra që krishterimi të gjejë pranueshmëri më të madhe në shoqërinë e sotme”, shtoi ai.