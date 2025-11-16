Kjo është frika e Viktor Orbanit këto kohë…

Kryeministri hungarez Viktor Orban tha së fundi se ekziston rreziku i luftës në Evropë, duke folur në një tubim.
“Dy rreziqe kërcënojnë vetë ekzistencën e Evropës sot: lufta dhe migrimi. Ne duhet të qëndrojmë larg luftës dhe duhet të mbrohemi kundër migrimit në kufijtë tanë”, tha Orban në një deklaratë të publikuar në mediat sociale nga zëdhënësi i zyrës së tij Zoltan Kovacs.
Duke folur për gazetarët hungarezë, Orban theksoi se, sipas mendimit të tij, është detyrim i Hungarisë të qëndrojë larg konflikteve ndërkombëtare dhe të mbrojë sovranitetin kombëtar.
Ai pohon se situata e sotme të kujton momentet historike që i paraprinë luftërave të mëdha dhe hodhi poshtë akuzat se qeveria po monopolizon konceptin e paqes.
Duke folur për ndihmën e Bashkimit Evropian për Ukrainën, ai tha se Hungaria kujdeset ekskluzivisht për interesat e qytetarëve të saj. Ai e quajti korrupsionin ukrainas një çështje dytësore, duke theksuar se çështja kryesore është se si lufta ndikon te hungarezët.
“Ne mund të kontribuojmë në ndërtimin e paqes, por nuk mund ta krijojmë vetë”, tha ai.
Orban zbuloi se më parë kishte pasur një propozim rus sipas të cilit Moska do të merrte dy rajone ukrainase në këmbim të tërheqjes së Kievit nga anëtarësimi në NATO, por se, siç pretendon ai, ky propozim u refuzua për shkak të presionit nga vendet anglo-saksone.
“Sot, Rusia po kërkon katër rajone dhe nuk do t’i heqë ato. Koha është në anën e tyre”, tha ai.
Ai vlerësoi Vatikanin për politikën e tij të qëndrueshme të paqes dhe shtoi se udhëheqës të tjerë perëndimorë mund të jenë ende të bindur për një qasje të tillë.
Ai foli për migrimin si një kërcënim ekzistencial.
“Lufta po na vret. Migrimi po na ndryshon. Mund ta quajmë veten ende hungarezë, por nuk do të ketë më të njëjtën kuptim”, tha ai.
Orban bëri thirrje për një bisedë të hapur me të rinjtë dhe theksoi se vendimet e tij politike udhëhiqen nga familja dhe gjashtë nipërit e mbesat e tij. Ai e përshkroi politikën si një nga punët më të mira, sepse ofron mundësinë për të bërë mirë, dhe u bëri thirrje qytetarëve të përfshihen në jetën publike.
Duke iu referuar një tubimi të opozitës, ai tha se është e vështirë të jesh i majtë në Hungari sepse, sipas tij, e djathta ka arritur shumicën e qëllimeve që dikur mbroheshin nga e majta.
“Motivi i tyre i vetëm sot është pushteti”, përfundoi ai. /tesheshi