Kjo markë luksoze u mundëson klientëve të dizajnojnë veturën sipas dëshirës

Prodhuesi britanik i veturave sportive, Morgan Motor Company, ka prezantuar programin e ri “Bespoke as Standard”, përmes të cilit 50 klientë do të kenë mundësinë të bashkëpunojnë drejtpërdrejt me ekipin e dizajnit për të personalizuar veturat e tyre.
Programi do të jetë i hapur deri në fund të vitit 2026 dhe synon t’u japë blerësve më shumë liri në përzgjedhjen e ngjyrave, materialeve dhe detajeve të përfundimit, përpara se vetura të hyjë në prodhim.
E themeluar në vitin 1909, Morgan njihet për prodhimin tradicional dhe personalizimin e veturave sipas kërkesave të klientëve.
Përmes kësaj nisme, kompania po e bën këtë proces më të strukturuar, duke përfshirë edhe disa përmirësime pa pagesë shtesë.
Klientët do të mund të zgjedhin ngjyra standarde dhe metalike, përfshirë edhe ngjyra të porositura posaçërisht, si dhe veshje lëkure, tapiceri dhe ngjyra të mbulesës së jashtme.
Përveç kësaj, artizanët që punojnë në ndërtimin e veturës do të mund të nënshkruajnë pjesën e poshtme të kapakut të motorit.
Çdo veturë do të pajiset gjithashtu me një pllakë të nënshkruar nga drejtori menaxhues i kompanisë dhe një album fotografik që dokumenton procesin e prodhimit.
Programi përfshin modelet Plus Four, Supersport dhe Supersport 400 për klientët në Britani, Evropë dhe tregjet e tjera ndërkombëtare. Në SHBA, oferta do të jetë e disponueshme vetëm për modelin Plus Four.
Dorëzimi i veturave të personalizuara pritet të nisë në pranverën e vitit 2027. Klientët e interesuar duhet të kontaktojnë përfaqësuesin më të afërt të Morgan-it përpara përfundimit të afatit të programit.