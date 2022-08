Kjo nuk ka ndodhur në historinë 38-vjeçare të Toyota Classic

Jo vetëm që ky klasik është ende në shitje, por aktualisht është i pamundur të blihet.

Toyota Land Crusier 70 u promovua në vitin 1984 dhe me disa faza të modernizimit, mbeti në prodhim deri më sot.

Me këtë, ai qëndroi përkrah Lada Nivas edhe më të vjetër si një nga SUV-të më jetëgjatë në treg.

Besoni apo jo, Toyota është detyruar të ndalojë marrjen e porosive në Australi sepse thjesht nuk mund të kënaqë oreksin e tregut.

“Furnizimi i disponueshëm ndikohet nga ndërprerjet e vazhdueshme të prodhimit me të cilat përballet industria globale e automobilave. Në të njëjtën kohë, modeli arriti rezultate historikisht të larta në Australi”, tha Toyota.

Është një klasik që nuk ka nevojë për prezantim. Mjafton të thuhet se është një mjet pune që nuk zhgënjen, një shoqërues i besueshëm i gatshëm për të duruar torturat e viteve. Kjo është pikërisht arsyeja pse ajo është e dashur nga shumë njerëz dhe është veçanërisht e dashur në Australi, ku, pavarësisht çmimit relativisht të lartë, pati fatin e Land Cruiser më të ri dhe më modern, serinë 300.

Land Cruiser 70 është prodhuar në Japoni dhe është ende një nga modelet më fitimprurëse. Si për kujtesë, ky model fuqizohet nga një dizel 4.5 V8 me 205 kuaj/fuqi dhe 430 Nm i kombinuar me një transmision manual me pesë shpejtësi dhe lëvizje me të gjitha rrotat. Çmimi fillestar është rreth 60 mijë euro. /Telegrafi/