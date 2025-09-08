Kjo veturë ka më shumë ekrane me prekje sesa ulëse

Karma prezantoi automjetin elektrik me rreze të zgjatur Amaris më herët këtë vit, duke nxjerrë në pah dizajnin e jashtëm të tij.
Tani, po tregon pjesën e brendshme të veturës përpara paraqitjes publike në Monterey Car Week.
Ajo ndodhet përpara një paneli digjital matës me pamje standarde.
Ekziston gjithashtu një ekran i madh infotainment, një ekran i tretë përpara pasagjerit dhe një përzgjedhës marshesh në konsolën qendrore.
Karma përfundoi pjesën e brendshme, të treguar në konfigurimin e saj me dy vende, në lëkurë Crimson Orbit.
Amaris GT Coupe fuqizohet nga një palë motorësh elektrikë me katër cilindra me turbo dhe një bateri 41.5 kilovat-orë.
Karma pretendon se sistemi prodhon 708 kuaj fuqi duke e çuar veturën në 96 km/h në më pak se 3.4 sekonda. Ka një shpejtësi maksimale prej 265 km/h të kufizuar elektronikisht.
Amaris vesh një evolucion të gjuhës së dizajnit Comet Line të markës, duke u mbështetur në një arkitekturë të kornizës hapësinore tërësisht prej alumini me një karroceri prej fibrash karboni dhe alumini.
Ka rrota Constellation dhe prodhimi i tij pritet të fillojë në tremujorin e katërt të vitit 2026.
Do të ketë një çmim fillestar prej afërsisht 200,000 dollarësh.