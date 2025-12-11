Kolonët e paligjshëm izraelitë bastisin nën mbrojtjen e policisë kompleksin Al-Aksa në Kuds

Grupe kolonësh të paligjshëm izraelitë të enjten bastisën nën mbrojtjen e policisë izraelite oborret e Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar, thanë burimet lokale, transmeton Anadolu.
Agjencia zyrtare e lajmeve Wafa, duke cituar burimet, tha se kolonët e paligjshëm hynë në kompleks në grupe, kryen ture provokuese dhe kryen rituale talmudike nën mbrojtjen e policisë izraelite.
Të martën, Prefektura e Kudsit njoftoi se gjithsej 182 kolonë të paligjshëm izraelitë hynë me forcë në vendin e shpërthimit gjatë inkursioneve të mëngjesit dhe mbrëmjes dhe kryen rituale talmudike pranë Kupolës së Shkëmbit në kompleks nën mbrojtjen e policisë izraelite.
Prefektura gjithashtu vuri në dukje se 778 turistë të huaj hynë gjithashtu në xhami përmes një porte të operuar nga autoritetet izraelite.
Sipas shifrave zyrtare, 4.266 kolonë të paligjshëm dhe rreth 15.000 turistë të huaj kanë hyrë në kompleksin e xhamisë gjatë nëntorit.
Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për myslimanët. Hebrenjtë e quajnë zonën Mali i Tempullit, duke pretenduar se është vendi i dy tempujve hebrenj në kohët e lashta.
Izraeli pushtoi Kudsin Lindor, ku ndodhet Al-Aksa, gjatë Luftës Arabo-Izraelite të vitit 1967. Ai aneksoi të gjithë qytetin në vitin 1980 në një veprim që nuk u njoh kurrë nga komuniteti ndërkombëtar.