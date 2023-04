Kolonët hebrenj bllokojnë hyrjet në qytetet Ramallah dhe Al-Bireh

Dhjetëra kolonë hebrenj bllokuan rrugët në qytetet Ramallah dhe Al-Bire në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.

Sipas dëshmitarëve okularë, dhjetëra kolonë fanatikë që jetojnë në vendbanimin Beit El bllokuan hyrjet e qyteteve Ramallah dhe Al-Bireh me gurë dhe kontejnerë, duke penguar kalimin e palestinezëve.

Forcat izraelite u vendosën gjithashtu në zonë për të mbrojtur kolonët hebrenj.

Nga ana tjetër, sipas informacioneve të marra nga burime lokale, kolonët hebrenj sulmuan familjet palestineze në luginën e Jordanit në verilindje të Bregut Perëndimor.

Një grup kolonësh hebrenj sulmuan fshatin Humsa et-Tahta, duke hedhur gurë drejt shtëpive dhe duke i vënë flakën disa pronave.

Mbrëmë, kolonët fanatikë hebrenj dogjën automjetet e palestinezëve në qytetin Kafr Qasim në Bregun Perëndimor.

