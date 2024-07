Kolonët iz’raelitë dj’egin një ullishte në Bregun Perëndimor

Agjencia e lajmeve Wafa raporton se një grup kolonësh kanë sulmuar komunitetin palestinez të Madama, në jug të Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Burimet lokale i thanë Wafa-s se kolonët i vunë zjarrin tokës në veri të fshatit, duke shkaktuar djegien e dhjetëra pemëve të ullirit përpara se banorët të arrinin të shuanin zjarrin.

Israeli settlers are burning our olive trees RIGHT NOW under the protection of Israeli occupation soldiers in my village of Madama. We Palestinians are facing genocide and ecocide. Settlers are increasingly launching fires & inching them closer to our homes. pic.twitter.com/FXRDKaQQSF

— Ghada Sasa | غادة سعسع PhD(c) 🇵🇸 (@sasa_ghada) July 21, 2024