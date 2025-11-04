Kolonët izraelitë djegin pemë ulliri pranë Betlehemit

Kolonët izraelitë kanë vënë zjarr pemëve të ullirit në fshatin Marah Rabah, në jug të Betlehemit, në Bregun Perëndimor të pushtuar, raporton agjencia palestineze Wafa. Sipas raportimeve, sulmi ndodhi mesnatën e kaluar.
Ky është incidenti më i fundit në valën në rritje të dhunës së kolonëve izraelitë kundër fermerëve palestinezë gjatë sezonit të vjeljes së ullinjve. Që nga fillimi i korrjes në javën e parë të tetorit, janë regjistruar të paktën 158 sulme në Bregun Perëndimor, sipas Komisionit të Autoritetit Palestinez për Rezistencën ndaj Kolonizimit dhe Murit (CWRC).
Sipas CWRC, mbi 15 mijë pemë ulliri janë dëmtuar që nga tetori 2024. Ulliri mbetet një shtyllë kryesore e bujqësisë palestineze, duke përbërë rreth 8 për qind të prodhimit të brendshëm bruto dhe duke siguruar mbi 60 mijë vende pune, sipas Ministrisë së Bujqësisë së Autoritetit Palestinez. /mesazhi