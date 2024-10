Kolonët iz’raelitë presin qindra pemë shekullore ulliri të pa’lestinezëve në Bregun Perëndimor

Izraelitët, të cilët uzurpojnë tokat palestineze, prenë qindra pemë ulliri shekullore që u përkisnin palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar, raporton Anadolu.

Bashar al-Karyuti, aktivist në Komitetet Kundër Vendbanimeve Kolone Hebreje tha në një deklaratë për korrespondentin e AA-së se ullinjtë e vendosur në një tokë prej 200 hektarësh në fshatin Karyut të qytetit të Nablusit u sulmuan nga izraelitët.

Duke vënë në dukje se janë shkulur qindra pemë ulliri, shumica prej tyre shekullore, Karyuti tha: “Pas lejes së autoriteteve izraelite, banorët e fshatit Karyut, të cilët arritën të shkonin në ullishtat pranë vendbanimit Eli, hasën në një pamje ku ishin shkulur me rrënjë qindra pemë shekullore ulliri”.

Palestinezi Mohammed Bedevi, bujk në fshatin Karyut, tha: “Hasëm në një fatkeqësi të vërtetë sot. Ullinjtë shekullorë janë prerë nga rrënjët”.

Duke thënë se 30 nga rreth 100 pemët e tij të ullirit janë prerë nga izraelitët, Bedevi tha se fermerët palestinezë në fshatin Karyut i janë nënshtruar sulmeve nga izraelitët për shumë vite.

Bedevi theksoi se izraelitët, që uzurpojnë tokat palestineze, “e kthyen 7 tetorin në një mundësi” dhe nuk i lejojnë madje të shkojnë në tokat e tyre, duke shtuar se izraelitët në fjalë kanë shkatërruar ullishta vitin e fundit.

Duke theksuar se ka dokumente zyrtare që vërtetojnë se këto toka janë trashëguar nga gjyshi dhe babai i tij, Bedevi tha se këtu ka ullinj që kanë ekzistuar më shumë se 500 vjet.

Që nga 7 tetori 2023, të paktën 763 palestinezë janë vrarë, përfshirë 166 fëmijë, në sulmet e ushtarëve izraelitë dhe kolonëve që kanë uzurpuar tokat palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Kudsin Lindor.

