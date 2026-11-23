Kur nga vetë sionstët ndodh që gjërat të thuhen me emrin e tyre të vërtetë
Kolonët izraelitë kryen një seri sulmesh në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, gjatë të cilave të paktën një duzinë makinash u dogjën natën e 22 nëntorit, ndërsa disa shtëpi u vandalizuan. Gadi Eisenkot, rivali kryesor politik i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i dënoi sulmet, duke i quajtur ato “terrorizëm hebre”.
Videot nga fshati Kufr Malik, rreth 16 kilometra në verilindje të Ramallahut, selia administrative e Autoritetit Palestinez në Bregun Perëndimor, treguan ë disa makina të djegura, ndërsa tymi i dendur ngrihej në qiell.
Skena të ngjashme u regjistruan në fshatrat e afërta Deir as-Sudan dhe Deir Abu Masha’al, komunitete palestineze në veriperëndim të Ramallahut, të cilat ishin gjithashtu shënjestër e sulmeve nga kolonët izraelitë.
Mustafa Barghouti, president i Iniciativës Kombëtare Palestineze, tha se sulmet e paturpshme ishin pjesë e një modeli në rritje të dhunës nga kolonët izraelitë.
“Familjet palestineze po përballen me dhunë, shkatërrim dhe humbjen e shtëpive të tyre”, tha Barghouti në rrjetet sociale X.
Eisenkot: Ky është terrorizëm hebre
Eisenkot fajësoi përshkallëzimin e dhunës politikat e politikanëve të ekstremit të djathtë dhe avokatëve të vendbanimeve në territorin e pushtuar palestinez, Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich.
Sipas tij, politikat e tyre e kanë sjellë zonën “në prag të anarkisë”.
Smotrich ishte një arkitekt kryesor i zgjerimit masiv të vendbanimeve izraelite dhe posteve të paligjshme në Bregun Perëndimor gjatë katër viteve të fundit, ndërsa Ben-Gvir është akuzuar se ka mbyllur sytë ndaj dhunës së kolonëve izraelitë.
“Këto janë akte terrorizmi hebraik dhe ne duhet t’i thërrasim me emrat e tyre të vërtetë”, tha Eisenkot.
Përballje politike me Netanyahun
Eisenkot, i cili ka katër javë kohë për të provuar të formojë një qeveri dhe të largojë Netanyahun, i bëri thirrje qeverisë izraelite të përdorë paraburgimin administrativ dhe vrasjet e synuara kundër atyre që janë përgjegjës për sulmet.
Dënimi i tij i sulmit vjen në një kohë tensionesh të larta politike në Izrael, si dhe kritikave ndërkombëtare në rritje për dhunën e kolonëve izraelitë kundër popullsisë palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar. /tesheshi.com/