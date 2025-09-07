Kolonët izraelitë sulmojnë një familje palestineze pranë Hebronit

Një grup kolonësh izraelitë të armatosur kanë sulmuar një familje palestineze në zonën Bir Arka, perëndim i Hebronit, në Bregun Perëndimor të pushtuar, raportojnë mediat lokale.
Sipas dëshmitarëve të cituar nga agjencia Wafa, kolonët goditën një burrë të moshuar, Saadi Abdel Afu al-Qawasmeh, i cili ndodhej në makinë me bashkëshorten, fëmijët dhe nipërit e tij.
Anëtarët e familjes u rrahën, disa prej tyre pësuan lëndime, ndërsa njëri nga djemtë u qëllua pas sulmit. Kolonët i mbajtën peng për një kohë para se të largoheshin.
Sulmet e kolonëve ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre, si edhe bastisjet vdekjeprurëse nga forcat izraelite, janë shtuar që nga fillimi i luftës në Gaza.
Aktualisht, rreth 600 deri në 750 mijë kolonë hebrenj jetojnë në rreth 250 vendbanime dhe poste të ngritura në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor, të cilat konsiderohen të paligjshme sipas të drejtës ndërkombëtare. Kolonët shpesh mbështeten nga ushtria izraelite dhe mbajnë armë.