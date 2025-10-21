Kolonët izraelitë sulmojnë palestinezët që vjelin ullinj në Bregun Perëndimor

Me fillimin e sezonit të vjeljes, izraelitët, të cilët kanë uzurpuar tokën palestineze, po sulmojnë shpesh palestinezët që vjelin ullinj në Bregun Perëndimor të pushtuar, raporton Anadolu.
Ullinjtë janë një nga mjetet më të rëndësishme të jetesës për palestinezët në Bregun Perëndimor, të cilët jetojnë nën zgjedhën e pushtimit. Me fillimin e sezonit të vjeljes së ullinjve, sulmet ndaj fermerëve palestinezë nga izraelitët, të cilët kanë uzurpuar tokën palestineze, vazhdojnë të intensifikohen.
Palestinezët që vjelin ullinj në Bregun Perëndimor u nënshtrohen shpesh sulmeve izraelite. Sipas burimeve palestineze, muajin e kaluar u regjistruan 71 sulme ndaj palestinezëve nga izraelitët, të cilët kanë uzurpuar tokën palestineze, duke rezultuar në një të vrarë dhe 99 të plagosur.
Gjysma e sulmeve nga izraelitët, të cilët kanë uzurpuar tokën palestineze, muajin e kaluar kishin në shënjestër palestinezët që vjelnin ullinj. Të mbrojtur nga policia dhe ushtarët izraelitë, këta izraelitë fanatikë shkulën gjithashtu 1.400 pemë ulliri dhe fidanë.
Në Bregun Perëndimor, ku pushtimi bëhet gjithnjë e më i ashpër, sulmet kundër palestinezëve janë rritur ndjeshëm vitet e fundit gjatë sezonit të vjeljes së ullinjve. Vitin e kaluar, u regjistruan më shumë se 200 incidente që synonin palestinezët në sezonin e vjeljes. Ky numër raportohet të jetë pothuajse dyfishi i numrit të raportuar në vitin 2023.
Ka gati 250 vendbanime të paligjshme të ndërtuara në tokën e konfiskuar palestineze në Bregun Perëndimor, të cilën Izraeli e ka pushtuar që nga viti 1967.
Ndërkaq dihet se janë 451 mijë izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe afërsisht 230 mijë në Kudsin Lindor që po pushtojnë tokën palestineze. Sipas ligjit ndërkombëtar, këto konfiskime në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor konsiderohen të paligjshme.