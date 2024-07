Kolonët iz’raelitë sulmojnë pronat e pa’lestinezëve në Bregun Perëndimor

Izraelitët, të cilët uzurpuan tokat palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar, kryen sulme që synonin pronat palestineze në pjesë të ndryshme të Bregut Perëndimor, transmeton Anadolu.

Sipas informacionit të marrë nga agjencia zyrtare palestineze e lajmeve WAFA dhe dëshmitarët okularë, izraelitët që uzurpuan tokat palestineze në qytetin Ramallah, i vunë flakën automjetit të një qytetari në fshatin Barka.

Uzurpatorët izraelitë, të cilët sulmuan fshatin Mezraa al-Garbiyye në perëndim të Ramallahut, shkulën disa pemë ulliri në fshatin Kufr Nima.

Izraelitët, të cilët uzurpuan tokat palestineze, vendosën shtëpi me kontejnerë në fshatrat Husan dhe Al-Hidir në jug të Ramallahut dhe hapën rrugën për pushtimin e atyre zonave.

Në fshatin Dahru’l Abd, në perëndim të qytetit të Jeninit, në veri të Ramallahut, u dogj një shtëpi bujqësore dhe ullishte që u përkisnin palestinezëve.

Sipas Komitetit të Rezistencës ndaj Murit Ndarës, i lidhur me qeverinë palestineze, 7 palestinezë humbën jetën në sulmet e kryera nga izraelitët që uzurpuan tokat palestineze në Bregun Perëndimor në gjysmën e parë të vitit 2024.

Sipas të dhënave nga Lëvizja e majtë izraelite “Paqe tani” (Peace Now), rreth gjysmë milioni izraelitë jetojnë në Bregun Perëndimor, duke përjashtuar Kudsin Lindor.

