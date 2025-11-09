Kolonët izraelitë vendosin flamuj në Rripin e pushtuar të Bregut Perëndimor

Kolonët izraelitë kanë vendosur disa flamuj izraelitë përgjatë një rruge që lidh Nablusin me Ramallahun, ndërsa valë sulmesh ndaj palestinezëve vazhdon në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Sipas raporteve, kolonët kanë sulmuar palestinezët në dy incidente këtë mëngjes, duke plagosur shtatë persona në njërin prej tyre.
Sulmet ndodhin vetëm pak ditë pas raportit të Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare, e cila tha se në tetor është shënuar numri më i lartë mujor i sulmeve të kolonëve në Bregun Perëndimor që nga viti 2006, me një mesatare prej tetë sulmesh në ditë. /mesazhi