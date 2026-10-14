Kolumbia hap ambasadën në Kuds, pavarësisht statusit të diskutueshëm ndërkombëtar të qytetit

Kolumbia hapi sot ambasadën në Kudsin Perëndimor, duke u bërë vendi i 10-të që hap ambasadë në qytetin e kontestuar pavarësisht kundërshtimit të gjerë ndërkombëtar ndaj lëvizjeve që e njohin atë si kryeqytetin e Izraelit, transmeton Anadolu.
Në ceremoninë e hapjes morën pjesë ministri i Jashtëm izraelit Gideon Saar, ministri i Jashtëm kolumbian Omar Bula Escobar dhe Moshe Lion, kryebashkiaku i Kudsit Perëndimor, sipas Ministrisë së Jashtme Izraelite.
Lion tha se Kolumbia është bërë vendi i 10-të që zhvendosi ambasadën e saj në Kudsin Perëndimor. Ky veprim vjen pas rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve në gusht 2026, pasi Kolumbia ndërpreu lidhjet me Izraelin në maj 2024 nën qeverinë e saj të mëparshme.
Kudsi mbetet në zemër të konfliktit izraelito-palestinez dhe konsiderohet gjerësisht si një nga çështjet e tij më të ndjeshme.
Ndërsa Izraeli pretendon të gjithë qytetin si kryeqytetin e tij, palestinezët e shohin Kudsin Lindor të pushtuar nga Izraeli që nga viti 1967 si kryeqytetin e një shteti të ardhshëm palestinez, në përputhje me konsensusin ndërkombëtar të gjatë dhe rezolutat e OKB-së.
Izraeli aneksoi Kudsin Lindor në vitin 1980, një veprim që nuk është njohur ndërkombëtarisht.
Në Rezolutën 478, të miratuar në gusht 1980, Këshilli i Sigurimit i OKB-së hodhi poshtë masat e Izraelit që kërkonin të ndryshonin karakterin dhe statusin e Kudsit dhe u bëri thirrje vendeve me misione diplomatike në qytet t’i tërheqin ato.
Shumica e vendeve mbajnë ambasadat e tyre në Tel Aviv ose në zonat përreth në vend të Kudsit, duke reflektuar statusin e kontestuar të qytetit dhe qëndrimin ndërkombëtar se statusi i tij përfundimtar duhet të zgjidhet përmes negociatave.
Me veprimin e Kolumbisë, numri i vendeve që mbajnë ambasada në Kudsin Perëndimor rritet në 10, sipas Ministrisë së Jashtme izraelite.
Ato përfshijnë SHBA-në, Guatemalën, Hondurasin, Kosovën, Paraguain, Papua Guinenë e Re, Fixhin, Naurun si dhe Somalilandin, i cili njihet si i pavarur vetëm nga Izraeli.