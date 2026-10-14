Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Kolumbia hap ambasadën në Kuds, pavarësisht statusit të diskutueshëm ndërkombëtar të qytetit

Kolumbia hap ambasadën në Kuds, pavarësisht statusit të diskutueshëm ndërkombëtar të qytetit

Kolumbia hapi sot ambasadën në Kudsin Perëndimor, duke u bërë vendi i 10-të që hap ambasadë në qytetin e kontestuar pavarësisht kundërshtimit të gjerë ndërkombëtar ndaj lëvizjeve që e njohin atë si kryeqytetin e Izraelit, transmeton Anadolu.

Në ceremoninë e hapjes morën pjesë ministri i Jashtëm izraelit Gideon Saar, ministri i Jashtëm kolumbian Omar Bula Escobar dhe Moshe Lion, kryebashkiaku i Kudsit Perëndimor, sipas Ministrisë së Jashtme Izraelite.

Lion tha se Kolumbia është bërë vendi i 10-të që zhvendosi ambasadën e saj në Kudsin Perëndimor. Ky veprim vjen pas rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve në gusht 2026, pasi Kolumbia ndërpreu lidhjet me Izraelin në maj 2024 nën qeverinë e saj të mëparshme.

Kudsi mbetet në zemër të konfliktit izraelito-palestinez dhe konsiderohet gjerësisht si një nga çështjet e tij më të ndjeshme.

Ndërsa Izraeli pretendon të gjithë qytetin si kryeqytetin e tij, palestinezët e shohin Kudsin Lindor të pushtuar nga Izraeli që nga viti 1967 si kryeqytetin e një shteti të ardhshëm palestinez, në përputhje me konsensusin ndërkombëtar të gjatë dhe rezolutat e OKB-së.

Izraeli aneksoi Kudsin Lindor në vitin 1980, një veprim që nuk është njohur ndërkombëtarisht.

Në Rezolutën 478, të miratuar në gusht 1980, Këshilli i Sigurimit i OKB-së hodhi poshtë masat e Izraelit që kërkonin të ndryshonin karakterin dhe statusin e Kudsit dhe u bëri thirrje vendeve me misione diplomatike në qytet t’i tërheqin ato.

Shumica e vendeve mbajnë ambasadat e tyre në Tel Aviv ose në zonat përreth në vend të Kudsit, duke reflektuar statusin e kontestuar të qytetit dhe qëndrimin ndërkombëtar se statusi i tij përfundimtar duhet të zgjidhet përmes negociatave.

Me veprimin e Kolumbisë, numri i vendeve që mbajnë ambasada në Kudsin Perëndimor rritet në 10, sipas Ministrisë së Jashtme izraelite.

Ato përfshijnë SHBA-në, Guatemalën, Hondurasin, Kosovën, Paraguain, Papua Guinenë e Re, Fixhin, Naurun si dhe Somalilandin, i cili njihet si i pavarur vetëm nga Izraeli.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram