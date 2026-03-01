Komanda Qendrore: 3 ushtarë amerikanë vriten dhe 5 plagosen rëndë në operacionin kundër Iranit

Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka bërë të ditur se tre ushtarë amerikanë janë vrarë dhe pesë të tjerë janë “plagosur rëndë” që nga fillimi i sulmeve të përbashkëta SHBA-Izrael kundër Iranit, transmeton Anadolu.
“Disa të tjerë pësuan lëndime të lehta nga copëza predhash dhe tronditje dhe janë në proces të kthimit në detyrë”, tha CENTCOM, duke shtuar se “operacionet e mëdha luftarake vazhdojnë” dhe përpjekjet e reagimit janë ende në zhvillim.
Identitetet e të vrarëve do të mbahen të fshehta për 24 orë, derisa familjarët e tyre të njoftohen.
Viktimat amerikane u njoftuan teksa operacioni i përbashkët SHBA-Izrael kundër Iranit hyri në ditën e dytë.
Sulmet, të nisura dje, vranë disa zyrtarë të lartë iranianë, përfshirë liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei. Teherani reagoi me sulme me dronë dhe raketa që synuan disa vende të Gjirit, kryesisht baza ushtarake amerikane në rajon.