Komanda Qendrore: SHBA-ja nis natën e pestë radhazi të sulmeve kundër Iranit

Komanda Qendrore e ushtrisë amerikane (CENTCOM) tha se forcat amerikane kanë nisur një valë të re sulmesh kundër Iranit për natën e pestë radhazi, transmeton Anadolu.
“Në orën 14:00 sipas kohës lindore (ET) sot, forcat amerikane filluan të kryejnë një valë të re sulmesh kundër Iranit për natën e pestë radhazi për të dobësuar më tej kapacitetet ushtarake iraniane”, thuhet në deklaratë.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha më herët se arsyeja e sulmeve të fundit amerikane është “sepse Irani shkeli memorandumin e mirëkuptimit që kishim arritur me ta”.
“Konkretisht, në memorandumin e mirëkuptimit që ata nënshkruan, ata nuk duhej të qëllonin ndaj anijeve tregtare që lëviznin përmes Ngushticës së Hormuzit dhe fatkeqësisht, ata morën vendimin tragjik për ta bërë këtë”, tha ajo.