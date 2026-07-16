McMurtry paralajmëron prodhimin serik të hipermakinës së saj elektrike

McMurtry Spéirling duket se është pothuajse gati për kohën më të mirë. McMurtry ka publikuar një imazh paraprak të Spéirling Pure të ardhshëm, versionit të prodhimit të makinës së saj elektrike me ventilator.
Nëse jeni në kërkim të një automjeti të tillë, njoftoni kontabilistin tuaj se McMurtry do ta debutojë Spéirling Pure javën e ardhshme.
Dërgesat janë planifikuar të fillojnë më vonë në vitin 2026. Dhe do të ndërtohen vetëm 100 ekzemplarë, me një çmim fillestar prej 1. Milion dollarë para destinacionit dhe dorëzimit, transmeton Telegrafi.
Që nga debutimi i saj, Spéirling ka filluar të shkatërrojë idetë tona se çfarë është e aftë nga një makinë pasagjerësh për rrugë.
Hipermakina elektrike vetëm për në pistë ofron deri në 4,400 kilogramë forcë poshtë me 0 milje në orë. E bën këtë përmes konfigurimit të saj magjepsës të ventilatorit nën dysheme.
Shtojini kësaj mundësinë për të ofruar mbi 1,000 kuaj fuqi në një automjet që peshon vetëm 1,300 kilogramë, dhe keni një përvojë vërtet të mrekullueshme drejtimi në duart tuaja.
McMurtry thotë se Spéirling Pure mund të arrijë një kohë prej 0-100 kmh në 1.55 sekonda, të përballojë 3g forcë në kthesa dhe krenohet me një shpejtësi maksimale prej 305 kmh.
McMurtry thotë se makina mund të përballojë shoferë deri në 1.58 cm të gjatë. Spéirling Pure është gjithashtu i përshtatshëm për seri të ndryshme garash në SHBA dhe Evropë, dhe prodhuesi i makinave do të ofrojë mbështetje opsionale nga fabrika nëse dëshironi të shkoni në gara vërtet.
Do të jeni në gjendje ta përdorni makinën deri në 20 minuta në të njëjtën kohë me ritmin e plotë të garës GT3 përpara se të keni nevojë të karikoni paketën e baterisë 100.0 kWh. Megjithatë, mbani afër një karikues 350 kW dhe do të ktheheni në pistë në vetëm 25 minuta.