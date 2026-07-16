iPhone 18 dhe iPhone 18e tani kanë një sasi të habitshme RAM

Thuhet se Apple do të lansojë iPhone 18 dhe iPhone 18e pranverën e ardhshme, dhe sot një raport i ri nga analisti Ming-Chi Kuo ka zbuluar disa detaje interesante rreth tyre.
Le të fillojmë me informacionin më të çuditshëm që Kuo ka ndarë sot: si iPhone 18 ashtu edhe iPhone 18e thuhet se do të vijnë me 9GB RAM.
Ky nuk është gabim shtypi. Me sa duket, ata do të përdorin gjashtë disqe 1.5GB, krahasuar me katër disqet 2GB të iPhone 17.
Ky është një konfigurim i çuditshëm, por hej, është një rritje e RAM krahasuar me iPhone 17 dhe iPhone 17e, edhe pse nuk është një rritje e madhe. Dhe në rast se po pyesnit veten – GB shtesë i RAM supozohet ta bëjë Apple Intelligence të funksionojë më mirë.
Duke folur për RAM, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max dhe iPhone Ultra do të marrin të gjithë 12GB (tetë disqe 1.5GB).
Thuhet se iPhone 18 dhe iPhone 18e do të fuqizohen nga çipi A20, gjë që nuk është çudi.
iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max dhe iPhone Ultra do të fuqizohen nga A20 Pro.