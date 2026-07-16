Brembo prezanton frenat e reja – çdo rrotë frenon veçmas

Kompania e njohur italiane e sistemeve të frenimit Brembo ka prezantuar një teknologji të re që mund të ndryshojë mënyrën se si funksionojnë frenat e automjeteve në të ardhmen. Sistemi i ri heq dorë nga përdorimi tradicional i hidraulikës dhe kalon në kontroll elektronik të drejtpërdrejtë për secilën rrotë.
Në vend të presionit të lëngut të frenave, teknologjia e re përdor aktuatorë elektrikë, të cilët kontrollojnë veçmas kalibrat e frenave në secilën rrotë. Kjo do të thotë se kompjuteri i veturës mund të vendosë saktësisht sa forcë frenimi duhet të marrë secila rrotë në çdo moment.
Sipas konceptit të Brembo-s, sistemi i ri mund të sjellë reagim më të shpejtë, kontroll më të mirë gjatë frenimeve emergjente dhe mundësi më të mëdha për integrim me teknologjitë moderne të asistencës në drejtim dhe automjetet autonome.
Një nga përparësitë kryesore është eliminimi i shumë komponentëve tradicionalë hidraulikë, duke e bërë sistemin potencialisht më të lehtë për mirëmbajtje dhe më fleksibël për prodhuesit e makinave.
Teknologjia synon që çdo rrotë të menaxhohet në mënyrë të pavarur, duke përmirësuar stabilitetin e automjetit në kthesa, në sipërfaqe me më pak fërkim dhe gjatë frenimeve të forta.
Megjithatë, kalimi nga sistemet klasike te frenat plotësisht elektronike kërkon teste të shumta për siguri dhe besueshmëri, pasi frenat janë një nga komponentët më kritikë të çdo automjeti.
Brembo, një nga prodhuesit kryesorë globalë të sistemeve të frenimit për makina sportive, gara dhe automjete të zakonshme, po punon që kjo teknologji të jetë pjesë e gjeneratës së ardhshme të automjeteve.