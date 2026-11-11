Mercedes-AMG teston në Nürburgring modelin ekstrem CLE 646 Spezialanfertigung

Mercedes-AMG vazhdon testimet e modelit të saj më ekstrem CLE, i njohur si CLE 646 Spezialanfertigung, edhe pse automjeti u prezantua për herë të parë rreth dy muaj më parë. Inxhinierët e kompanisë në Affalterbach janë duke e testuar këtë kupe me prodhim të kufizuar në pistën legjendare Nürburgring, siç dëshmohet nga pamjet e reja të publikuara gjatë testimeve.
Edhe pse automjeti duket pothuajse i gatshëm për prodhim, prototipi i filmuar ka ende disa pjesë të karrocerisë pa ngjyrë, çka sugjeron se procesi i zhvillimit nuk ka përfunduar plotësisht.
Kupeja me karroceri të zgjeruar duket mjaft agresive edhe në këtë fazë të papërfunduar, ndërsa motori V8 me bosht me gunga të sheshtë prodhon një tingull karakteristik dhe të fuqishëm gjatë xhirove në pistën Nürburgring, e njohur edhe si “Ferri i Gjelbër”.
Ky prototip ofron një tjetër mundësi për të parë në veprim modelin e dytë të serisë ekskluzive Mythos të AMG-së. CLE 646 Spezialanfertigung do të prodhohet në vetëm 30 ekzemplarë për të gjithë botën, ndërsa të gjitha njësitë ishin shitur që përpara prezantimit zyrtar në shtator, pavarësisht çmimit që pritet të jetë jashtëzakonisht i lartë.
Siç sugjeron edhe emri, kupeja e modifikuar në mënyrë të thellë ofron 646 kuaj fuqi metrike (637 kuaj fuqi sipas standardit amerikan), falë motorit V8 4.0-litërsh me dy turbongarkues. Motori M177 EVO zhvillon gjithashtu 850 Nm çift rrotullues dhe përdor bosht me gunga të sheshtë, një konfigurim që mundëson reagim më të shpejtë dhe karakter më sportiv në rrotullime të larta.
AMG ka instaluar edhe një sistem të posaçëm të shkarkimit të gazrave, të zhvilluar në bashkëpunim me Akrapoviç. Përdorimi i komponentëve prej titani ndihmon në uljen e peshës së përgjithshme. Tingulli i motorit është veçanërisht mbresëlënës në një kohë kur rregullat gjithnjë e më të rrepta për emetimet dhe zhurmën po kufizojnë përdorimin e motorëve të mëdhenj tradicionalë.
Megjithatë, ky model nuk dallohet vetëm për motorin e fuqishëm. AMG ka hequr sistemin e tërheqjes me të katër rrotat nga modeli bazë CLE 53, duke e kthyer CLE 646 në një automjet me tërheqje vetëm në rrotat e pasme. Motori shoqërohet me një transmision automatik me nëntë shpejtësi.
Ndryshimet përfshijnë gjithashtu sistemin e pezullimit KW me amortizatorë të rregullueshëm në katër drejtime, elemente të karrocerisë prej fibrash karboni dhe një paketë aerodinamike që mund të përshtatet manualisht sipas nevojave të drejtuesit.
Inxhinierët kanë bërë përpjekje të mëdha për të reduktuar peshën, duke hequr rreth 170 kilogramë krahasuar me modelin bazë. Megjithatë, automjeti vazhdon të peshojë 1.895 kilogramë, një shifër e konsiderueshme, por që konsiderohet arritje duke pasur parasysh përmirësimet e shumta mekanike dhe aerodinamike.
Edhe performanca është në nivel të lartë. CLE 646 Spezialanfertigung përshpejton nga 0 në 100 km/h për vetëm 3.9 sekonda, ndërsa arrin shpejtësinë 200 km/h për 11.4 sekonda. Shpejtësia maksimale është 310 km/h.
Paketa aerodinamike e rregullueshme mund të gjenerojë më shumë se 250 kilogramë forcë shtypëse në shpejtësinë maksimale, duke ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit të automjetit gjatë lëvizjes me shpejtësi të larta.
Për ta bërë përvojën e drejtimit më të përqendruar te performanca, AMG ka hequr edhe disa elemente të komoditetit. Ulëset e pasme dhe një pjesë e madhe e izolimit akustik janë eliminuar, ndërsa ulëset sportive të lehta dhe kafazi mbrojtës i integruar përforcojnë karakterin e orientuar drejt pistave.
Duke marrë parasysh fuqinë, reduktimin e peshës dhe aerodinamikën e avancuar, CLE 646 pritet të jetë në gjendje të regjistrojë një kohë mbresëlënëse në Nürburgring. Megjithatë, është vështirë të krahasohet me Mercedes-AMG One, i cili mbetet në një kategori krejtësisht tjetër.
Ky hiperautomobil hibrid, i zhvilluar me teknologji të prejardhur nga Formula 1, ka përshkuar pistën Nordschleife për 6 minuta e 29.090 sekonda, duke vendosur rekord për një automjet prodhimi.
Për modelin e ri Mythos do të ishte jorealiste të pritej një rezultat i ngjashëm. Megjithatë, ai mund të synojë kohë të krahasueshme me gjeneratën e mëparshme AMG GT Black Series, e cila e përfundoi xhiron e plotë të Nürburgringut për 6 minuta e 48 sekonda.
Ende nuk dihet nëse testimi i fundit në pistën gjermane është pjesë e përmirësimeve të mëtejshme apo thjesht një raund tjetër verifikimi të performancës. Sidoqoftë, zhvillimi i një automjeti kaq tradicional sportiv nga Mercedes-AMG është një lajm interesant në një periudhë kur industria automobilistike po orientohen gjithnjë e më shumë drejt elektrifikimit.
Me vetëm 30 ekzemplarë të planifikuar, CLE 646 Spezialanfertigung nuk do të jetë një model që do të shihet shpesh në rrugë. Për këtë arsye, çdo paraqitje e tij në rrugë apo në pistë tërheq vëmendje të veçantë.
Ndërkohë, entuziastët e markës shpresojnë që AMG të prezantojë në të ardhmen edhe një version më të zakonshëm CLE 63, të pajisur me motor V8. Jo të gjithë kanë nevojë për një model me 646 kuaj fuqi, të orientuar drejt pistave dhe të kufizuar në vetëm 30 njësi, aq më pak për një automjet që pritet të ketë çmim jashtëzakonisht të lartë.
Një CLE 63 më pak ekstrem, i prodhuar në numër më të madh dhe me çmim më të përballueshëm, do t’u mundësonte shumë më tepër blerësve të përjetonin fuqinë dhe tingullin karakteristik të motorit V8.
Megjithatë, CLE 646 Spezialanfertigung nuk do ta mbajë gjatë titullin e kupe-së më ekstreme të Mercedes-AMG-së. Kompania në Affalterbach tashmë është duke zhvilluar një model të ri Black Series, të bazuar në AMG GT, i cili pritet të ofrojë performancë dhe aftësi edhe më të larta në pistë. Detajet ende mbahen sekret, por modeli i ardhshëm pritet të jetë dukshëm më ekstrem se CLE.