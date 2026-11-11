Musk konfirmon ndryshimin e madh: Cybertruck drejt fundit

Elon Musk ka konfirmuar se Tesla planifikon të reduktojë prodhimin e Cybertruck në Gigafactory Texas rreth mesit të vitit 2027, për t’i liruar hapësirë prodhimit të robotaksisë Cybercab.
I prezantuar në vitin 2019, Cybertruck tërhoqi vëmendje të madhe për dizajnin e pazakontë prej çeliku inox, por shitjet nuk arritën pritshmëritë e kompanisë.
Çmimi më i lartë se ai i premtuar fillimisht, problemet teknike dhe kërkesa e kufizuar ndikuan në suksesin e tij në treg.
Sipas Kelley Blue Book, Tesla shiti 11,586 Cybertruck në SHBA gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2026, rreth 28% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak.
Megjithatë, Musk nuk ka sqaruar nëse prodhimi do të zhvendoset në një fabrikë tjetër apo nëse modeli do të largohet përfundimisht nga gama e Teslas.
Ndërkohë, kompania po orienton gjithnjë e më shumë strategjinë drejt automjeteve autonome dhe robotikës, duke i dhënë përparësi Cybercab.
Nëse prodhimi ndërpritet përfundimisht, Cybertruck do të mbetet një nga projektet më të pazakonta të Teslas, por edhe një shembull se si vëmendja e madhe publike nuk garanton sukses në shitje.