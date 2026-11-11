Alpina e parë në epokën e BMW-së arrin shpejtësinë prej 300 km/h gjatë testeve

Modeli i parë i prodhimit nga marka e re BMW Alpina po i afrohet prezantimit në treg. Me vitin 2027 që po afron, ndërsa limuzina luksoze që synon të konkurrojë me Mercedes-Maybach S-Class ende nuk është zbuluar zyrtarisht, pamjet e reja ofrojnë një vështrim të hershëm të automjetit gjatë testeve të shpejtësisë së lartë në një prej pistave më të njohura automobilistike në botë.
Limuzina, e cila ende është e mbuluar me kamuflazh, bazohet në BMW Serinë 7 të rifreskuar së fundmi dhe është e pajisur me motor V8. Gjatë testimeve në qendrën teknike Nardò, në jug të Italisë, automjeti është shtyrë përtej shpejtësisë prej 300 km/h.
Pista Nardò, e gjatë 12.6 kilometra, ofron kushte të përshtatshme për të testuar aftësitë e automjetit në shpejtësi të larta. BMW Alpina e përshkruan filozofinë e këtij modeli me sloganin “Shpejtësi, jo sport”, transmeton Telegrafi.
Në vend që të përqendrohen te koha e xhirove apo performanca në pista garash, inxhinierët synojnë të krijojnë një limuzinë luksoze që mund të ruajë shpejtësi shumë të larta pa sakrifikuar komoditetin dhe rafinimin. Pra, modeli do të ketë më shumë karakterin e një makine të rehatshme Grand Tourer (GT), ndërsa versionet sportive të Serisë 7 do të mbeten në përgjegjësinë e divizionit M të BMW-së, përmes modeleve M760e dhe M760.
BMW ka konfirmuar se modeli i parë i prodhimit do të përdorë motor V8, por ende nuk ka publikuar të dhënat zyrtare për fuqinë, çift rrotullues apo përshpejtimin. Megjithatë, në një moment të videos së testimit, në ekranin e projektimit në xhamin e përparmë shfaqen shifrat 439 kW dhe 784 Nm, që përkthehen në rreth 589 kuaj fuqi dhe 578 lb-ft çift rrotullues. Këto nuk konsiderohen të dhëna përfundimtare, pasi automjeti është ende prototip.
Kompania ka bërë të ditur se motori është pajisur me një konfigurim të posaçëm të menaxhimit elektronik dhe të pedalit të gazit, me qëllim që fuqia të shpërndahet në mënyrë të butë dhe progresive, e jo në mënyrë agresive. Edhe transmisioni është rikalibruar për të përballuar rrotullime më të larta të motorit dhe fuqi të shtuar.
Vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe shasisë. Sipas BMW Alpina, sistemi i pezullimit duhet të ofrojë sjellje dinamike në rrugë, pa cenuar komoditetin, ndërsa përmirësimet aerodinamike synojnë ta mbajnë automjetin të qëndrueshëm edhe në shpejtësi shumë të larta.
Prototipi ruan gjithashtu disa elemente tradicionale të dizajnit të Alpina-s. Ai është pajisur me fellne elegante alumini 20-inçëshe, me dizajn klasik shumëkëndësh, të kombinuara me goma të posaçme Pirelli P Zero.
Gomat kanë një shtresë shtesë shkume në pjesën e brendshme, e cila synon të përmirësojë saktësinë e drejtimit, komoditetin dhe sigurinë, duke mundësuar njëkohësisht lëvizje të qëndrueshme në shpejtësi të larta.
Një tjetër element karakteristik është sistemi i shkarkimit të gazrave, i cili përfshin katër dalje ovale. BMW premton një tingull të thellë dhe të fuqishëm, diçka që mund të jetë lajm i mirë për entuziastët e motorëve me cilindratë të madhe.
Në pjesën e përparme dallohen edhe dritat e ditës me ngjyrë të verdhë-portokalli, të cilat rikujtojnë konceptin e një kupeje të prezantuar më herët nga Alpina, por që fatkeqësisht nuk do të hyjë në prodhim.
Edhe pse pamjet zyrtare tregojnë prototipin duke kaluar kufirin prej 300 km/h, BMW ende nuk ka zbuluar shpejtësinë maksimale që do të arrijë versioni përfundimtar. Kjo shifër është veçanërisht interesante duke pasur parasysh performancën e modeleve të mëparshme të Alpina-s.
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Gjenerata e kaluar e Alpina B7 arrinte shpejtësinë maksimale prej 330 km/h, duke qenë një prej limuzinave luksoze më të shpejta të kohës së saj. Edhe modelet më të reja B5 GT dhe B8 GT e kanë vazhduar këtë traditë, me shpejtësi maksimale të njëjtë prej 330 km/h.
Konkurrenca ndërkohë është bërë edhe më e fortë. Bentley Flying Spur Speed arrin 333 km/h, ndërsa Maserati Ghibli 334 Ultima, i prodhuar në seri të kufizuar, arrin 334 km/h. Në anën tjetër, kompania kineze Xiaomi pretendon se modeli i saj elektrik SU7 Ultra mund të arrijë shpejtësinë mbresëlënëse prej 350 km/h.
Integrimi i plotë i Alpina-s në grupin BMW shënon gjithashtu një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën e prodhimit të automjeteve të kësaj marke. Modelet e reja do të prodhohen në fabrikat ekzistuese të BMW-së, në vend të fabrikës së mëparshme të pavarur në Buchloe të Gjermanisë.
Në të kaluarën, Alpina prodhonte automjete në numër më të kufizuar në selinë e saj në Bavari, duke përdorur modele bazë të furnizuara nga BMW dhe duke i modifikuar sipas standardeve të veta.
Ndërkohë, kompania origjinale Alpina është riemërtuar Alpina Classic dhe vazhdon aktivitetin në Buchloe. Ajo do të përqendrohet në mirëmbajtjen dhe shërbimin e automjeteve të prodhuara përpara se marka të blihej nga BMW. Sipas të dhënave të publikuara, nga rreth 60 mijë automjete të prodhuara ndër vite, besohet se ende ekzistojnë rreth 40 mijë.
Megjithatë, familja Bovensiepen nuk ka hequr dorë nga prodhimi i automjeteve luksoze dhe sportive. Andreas dhe Florian Bovensiepen, djemtë e themeluesit të ndjerë të Alpina-s, Burkard Bovensiepen, kanë themeluar kompaninë Bovensiepen Automobile GmbH për të vazhduar traditën familjare në krijimin e makinave të personalizuara me performancë të lartë.
Projektet e para të kompanisë përfshijnë një BMW M4 Coupe të dizajnuar nga Zagato, të ndërtuar mbi bazën e versionit kabriolet, si dhe një BMW M5 Touring, dizajni i së cilës është realizuar nga një ish-dizajner i BMW-së.