Pse nuk u shkarkua dot më diaboliku në pushtetin aktual amerikan?

Njëmbëdhjetë kongresmenë munguan në votim, shumica me arsyetime banale
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, i ka shpëtuar për momentin një përpjekjeje për shkarkimin e tij, në një votim që nxori në pah jo vetëm mbështetjen e republikanëve të Donald Trump, por edhe mungesën e koordinimit brenda Partisë Demokratike.
Njëmbëdhjetë deputetë demokratë nuk morën pjesë në votimin vendimtar të Dhomës së Përfaqësuesve, duke kontribuar në dështimin e nismës që synonte ta çonte Hegseth drejt shkarkimit.
Sipas Reuters, më 10 nëntor Kongresi votoi me 211 vota pro dhe 204 kundër për t’ia kaluar Komitetit Gjyqësor tetë nenet e fajësimit të paraqitura nga republikani Thomas Massie.
Ishte një votim procedural, por me rëndësi vendimtare. Në vend që akuzat të shqyrtoheshin në seancë plenare, ato iu kaluan një komisioni të kontrolluar nga republikanët, duke bllokuar praktikisht përpjekjen e Massie-t gjatë legjislaturës aktuale.
Rezultati ishte veçanërisht domethënës për shkak të sjelljes së demokratëve. Sipas regjistrit zyrtar të Dhomës së Përfaqësuesve, të 203 deputetët demokratë që morën pjesë votuan kundër mocionit procedural, por 11 të tjerë munguan.
Nëse vetëm shtatë prej tyre do të kishin votuar gjithashtu kundër, rezultati do të kishte përfunduar në barazim, duke penguar kalimin e mocionit. Pra, fati i nismës u përcaktua edhe nga mungesa e deputetëve të opozitës.
Mes tyre ishte ish-kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi. Zëdhënësi i saj shpjegoi se ajo ndodhej në San Francisko për një aktivitet të përvitshëm në nderim të veteranëve dhe po të kishte qenë e pranishme, do të kishte votuar kundër mocionit.
Edhe disa deputetë të tjerë dhanë shpjegime për mungesën, por nuk ka prova që të gjitha këto mungesa të kenë qenë pjesë e një veprimi të koordinuar.
Kjo nuk i ka penguar kritikat brenda radhëve demokrate. Christian Science Monitor citon deputetin Jim Himes, i cili shprehu habinë për mungesën e 11 kolegëve: “Do të doja vërtet të kuptoja pse 11 demokratë nuk u paraqitën!”.
Edhe demokratia tjetër e njohur Alexandria Ocasio-Cortez shprehu pakënaqësi, ndërsa Mark Takano kërkoi që përpjekja për shkarkimin e Hegseth të rikthehej përpara përfundimit të legjislaturës.
Por përtej shpjegimeve individuale, votimi ngre një pikëpyetje më të madhe për qëndrimin e establishmentit tradicional demokrat ndaj luftës me Iranin.
A kemi të bëjmë vetëm me një dështim organizativ të opozitës, apo edhe me një konsensus të heshtur në një pjesë të klasës politike amerikane për të mos penguar strategjinë ushtarake të administratës Trump ndaj Iranit?
Kjo hipotezë bëhet më domethënëse nëse shihet në kontekstin e zhvillimeve ushtarake. Raportimet e Associated Press për sulmet amerikane ndaj objektivave iraniane në Ngushticën e Hormuzit, të paraqitura nga Uashingtoni si veprime mbrojtëse, dëshmojnë se përplasja ushtarake mbetet një çështje qendrore.
Ndërkohë, Izraeli ka ushtruar trysni për një fushatë të re ajrore më të gjerë kundër Iranit, ndërsa vendet e Gjirit kanë paralajmëruar për rrezikun e një përshkallëzimi rajonal.
Në këtë kontekst, nuk mund të përjashtohet që një pjesë e establishmentit të vjetër demokrat të mos dëshirojë ta vendosë administratën Trump përballë një krize të brendshme politike, pikërisht në momentin kur ajo po shqyrton një valë të re sulmesh të kufizuara dhe të kalibruara ndaj infrastrukturës ushtarake iraniane.
Një strategji e tillë do ta lejonte Uashingtonin të ruante presionin ushtarak ndaj Teheranit, pa u angazhuar domosdoshmërisht në një ofensivë të re të përmasave të plota.
Kjo nuk do të thotë se ekziston një marrëveshje e fshehtë mes Trumpit dhe demokratëve. As mungesat e 11 deputetëve nuk e provojnë një konsensus të tillë. Por dallimi mes kundërshtimit të luftës dhe kundërshtimit të çdo operacioni ushtarak është politikisht i rëndësishëm.
Një pjesë e establishmentit demokrat, mund të kundërshtojë mënyrën se si Trump e ka nisur dhe drejtuar konfliktin, pa qenë domosdoshmërisht e interesuar të pengojë çdo goditje të mëtejshme ndaj kapaciteteve ushtarake iraniane.
Nga ana tjetër, asnjë republikan, përveç Massie-t, nuk iu bashkua përpjekjes. Tetë nenet e fajësimit e akuzojnë Hegseth për shkelje të rënda të Kushtetutës, përfshirë zhvillimin e luftës kundër Iranit dhe Jemenit pa autorizimin e Kongresit, sulmet ndaj anijeve të dyshuara për trafik droge dhe operacionin për kapjen e presidentit venezuelian Nicolás Maduro.
Presidenti Trump e përshëndeti rezultatin, ndërsa Hegseth e cilësoi nismën një farsë politike. Ndërkohë, Washington Post ka raportuar se demokratët, pasi të marrin kontrollin e Dhomës në janar, synojnë të nisin hetime më të gjera për drejtimin e Pentagonit dhe luftën në Iran.
Kjo tregon se beteja politike nuk ka përfunduar, megjithëse mënyra se si do të ushtrohet kontrolli parlamentar mbetet për t’u parë. Por pyetja themelore nuk është vetëm pse 11 demokratë munguan në një votim që mund të kishte ndryshuar fatin e Hegseth.
Pyetja është nëse, pavarësisht përplasjes publike me Trumpin, një pjesë e establishmentit të vjetër të Uashingtonit vazhdon të ndajë me të objektiva strategjikë që lidhen me Iranin.
Nëse kështu është, atëherë dështimi i nismës për shkarkimin e Hegseth mund të jetë më shumë sesa një episod parlamentar. Ai mund të jetë shenjë e kufijve të vërtetë të kundërshtimit të demokratëve ndaj politikës ushtarake të Shtëpisë së Bardhë. \tesheshi