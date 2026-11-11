Ukraina raporton “përparim të madh” në bisedimet e paqes me Rusinë

Kryenegociatori i Ukrainës, Rustem Umerov, tha të mërkurën se është shënuar “përparim i madh” në negociatat e vazhdueshme të paqes me Rusinë lidhur me çështjet e sigurisë dhe prosperitetit, transmeton Anadolu.
Gjatë një konference të përbashkët për media në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi, pas raundit të fundit të bisedimeve të paqes mes Rusisë dhe Ukrainës, të ndërmjetësuara nga SHBA-ja, Umerov falënderoi të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner për punën e tyre në negociata.
Ai tha se gjatë vitit të fundit janë zhvilluar diskutime në formate të ndryshme, përfshirë edhe me pjesëmarrjen e vendeve evropiane.
“Ka përparim të madh në çështjet e sigurisë dhe prosperitetit dhe do të flasim për këtë më vonë”, tha Umerov, i cili aktualisht shërben si shef i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Ukrainës. Ai nuk dha hollësi të tjera.
David Arakhamia, kreu i grupit parlamentar të partisë në pushtet në Ukrainë, Shërbëtori i Popullit, i cili gjithashtu foli në konferencën për media në kryeqytetin e Emirateve, i cilësoi bisedimet trepalëshe të zhvilluara gjatë dy ditëve të fundit si “ndër më të vështirat”.
Ai shprehu shpresën se shkëmbimi i ardhshëm i të burgosurve mes Moskës dhe Kievit, i njoftuar më herët gjatë konferencës nga Kushner, do të përfshijë një numër “të madh” personash.
Arakhamia tha se palët janë pranë zgjerimit të negociatave nga një format trepalësh në një format shumëpalësh, duke vënë në dukje gjithashtu “përparim të madh” në çështje të tjera, të cilat, sipas tij, aktualisht nuk mund të bëhen publike.
“Ju inkurajoj të shkoni në Moskë dhe më pas të ktheheni tek ne në Dublin, e pastaj të zhvillojmë një raund të dytë dhe të shpallim sa më shpejt të jetë e mundur datën e raundit të ardhshëm të bisedimeve të paqes, sepse mendoj se kemi një moment të favorshëm për të arritur një zgjidhje para fillimit të vitit të ri”, shtoi Arakhamia.
Deklaratat e zyrtarëve ukrainas erdhën pas përfundimit të dy ditëve të bisedimeve trepalëshe të ndërmjetësuara nga SHBA-ja në Abu Dhabi, të cilat nisën të martën dhe shënuan raundin e parë të drejtpërdrejtë të negociatave trepalëshe që nga takimet e zhvilluara në Gjenevë në shkurt.
Gjatë konferencës së përbashkët për media, Kushner u tha gazetarëve se ai dhe Witkoff do të udhëtojnë të enjten drejt Moskës për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin, ku, sipas tij, do të “përcaktojnë përfundimisht numrat” për shkëmbimin e të burgosurve, për të cilin është arritur marrëveshje pas negociatave të së martës dhe të mërkurës.