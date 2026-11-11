Të përgatitemi për këtë që po vjen…

Qindra vende pune do të zhduken në 15 vitet e ardhshme nga Inteligjenca Artificiale
Inteligjenca artificiale (IA) do të prishë tregun e punës në Gjermani dhe askush nuk do të jetë imun ndaj ndryshimeve, pavarësisht profesionit, tha presidentja e Agjencisë Federale të Punësimit Andrea Nahles.
“Ne parashikojmë që në afërsisht 15 vitet e ardhshme, rreth 800,000 vende pune do të zhduken për shkak të IA-së, por do të krijohen edhe afërsisht i njëjti numër i vendeve të reja,” i tha ajo Handelsblatt.
Disa vende pune do të goditen më rëndë, siç janë shërbimet e biznesit ose vendet e punës analitike në sigurime dhe banka, shtoi Nales.
“Do të doja ende të shihja më shumë investime në inteligjencën artificiale në Gjermani, por vetëm nëse sjell edhe produktivitet më të madh, jo sepse është në modë”, tha presidentja e agjencisë.
Ajo paralajmëroi se humbjet e vendeve të punës nuk do të godisnin të gjithë njerëzit me kualifikim të lartë në një mënyrë të përgjithshme.
“Një studim shqetësues mbi akademikët e rinj është botuar në SHBA. Edhe këtu, të diplomuarit tani kanë nevojë për më shumë kohë për të filluar karrierën e tyre dhe mund të mos e marrin menjëherë punën e ëndrrave të tyre – por ata ende kanë një shans shumë më të mirë se të gjithë të tjerët”, tha Nales.
Megjithatë, ajo shtoi se jo e gjithë kjo mund t’i atribuohet inteligjencës artificiale, raporton dpa.
“Para së gjithash, rritja e dobët ekonomike luan një rol këtu. Nga ana tjetër, profesionet në të cilat inteligjenca artificiale përdoret më pak, siç janë zanatet, kanë provuar të jenë mjaft të forta”, tha Nales.
Në këto vende pune, thelbi mbetet zejtaria njerëzore, tha Nales.
“Edhe të trajnuarit dhe të patrajnuarit kanë një shans, pasi, ndër të tjera, nuk ia vlen t’i zëvendësosh me inteligjencën artificiale. Por edhe këtu, në parim, askush nuk është imun”, përfundoi presidentja Agjencisë Federale të Punësimit. /tesheshi